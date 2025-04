Wielkie wsparcie wydysponowały także Siły Powietrzne RP. Dowództwo Generalne poinformowało, że do patrolowania terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego skierowano jednego drona Bayraktar TB2 z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu .

- Bezzałogowy statek powietrzny #Bayraktar TB-2 z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych przeprowadza loty rozpoznawcze, przesyła materiał fotograficzny oraz streaming obrazu do #PSP, wspierając akcję gaśniczą - czytamy na profilu X Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system powietrzny o zdolnościach uderzeniowych (BSP-U), produkowany przez turecką firmę Baykar . Może wykonywać misje rozpoznawcze oraz bojowe. Ta konstrukcja wsławiła się podczas pierwszych miesięcy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Polska zakupiła 24 Bayraktary TB2 w ramach umowy z 24 maja 2021 roku, opiewającej na 270 mln dolarów . W niej obok samych bezzałogowców znajdowały się mobilne stacje kontroli, radary, symulatory lotu oraz pakiet szkoleniowy i logistyczny wraz z zapasem części zamiennych i uzbrojeniem. Ponadto pozyskano transfer technologii do serwisowania i naprawy m.in. silników, płatowca oraz kamer.

Bayraktar TB2 to statek powietrzny kategorii MALE (Medium-Altitude Long-Endurance), który może przenosić różny rodzaj podwieszanego ładunku. Idealnie nadaje się w czasach pokoju właśnie do reagowania na skutki żywiołów czy katastrof naturalnych. Mogąc latać długi czas bez przerwy, zapewnia odpowiednie rozeznanie sytuacji na dużym obszarze, przy wykorzystaniu sensorów optolelektronicznych. Wcześniej Bayraktary TB2 zostały chociażby wykorzystane podczas powodzi na południu Polski z września 2024 roku do prowadzenia rekonesansu na zalanych terenach.