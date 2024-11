Spis treści: 01 Ciekawe miejsca w Rudawach Janowickich

02 Platforma widokowa na Sokoliku zamknięta

03 Szlak na Sokolik i inne trasy w Rudawach Janowickich

Dolny Śląsk to region pełen zachwycających miejsc i doskonałych punktów widokowych, które pozwalają podziwiać krajobraz. To przyciągają turystów z całego kraju i innych zakątków świata. Malownicze krajobrazy woj. dolnośląskiego obejmują różnorodne pasma górskie, które stanowią doskonałe miejsce do wypoczynku i podziwiania natury.

Wśród nich warto wymienić Karkonosze z majestatyczną Śnieżką, Góry Stołowe, znane z unikatowych formacji skalnych, czy skrywające liczne tajemnice i oferują spektakularne widoki Góry Sowie. Nie można zapomnieć też o pełnych widokowych szlaków Rudawach Janowickich.

Reklama

Ciekawe miejsca w Rudawach Janowickich

Rudawy Janowickie to malownicze pasmo górskie w woj. dolnośląskim, położone we wschodniej części Sudetów Zachodnich. Teren w dużej mierze wchodzący w skład Rudawskiego Parku Krajobrazowego przyciąga wielu turystów - oprócz malowniczych wzniesień znajdują się tu bowiem m.in. ruiny zamków, skałki, kolorowe jeziorka. W pobliżu jednego z chętnie odwiedzanych wzniesień - Krzyżnej Góry (654 m n.p.m.) znajduje się też popularne schronisko Szwajcarka.

Północno-zachodnia część Rudaw Janowickich nosi nazwę Gór Sokolich - i w tym miejscu znajduje się niezwykle popularny szczyt - Sokolik. To ciekawe wzniesienie obfituje w skałki i bloki skalne, a najbardziej znane - Sokoliki (Mały i Duży) mieszczą się w północno-wschodniej części szczytu. Wyższy skalny filar (Sokolik Duży - 642 m n.p.m.) zwieńczony jest ponadto platformą widokową, na którą trzeba wspiąć się po schodkach. Wspinaczkę rekompensują niesamowite widoki.

Zdjęcie W Rudawach Janowickich można znaleźć wiele ciekawych miejsc, m.in. punktów widokowych. / Pudelek, CC BY 3.0 / Wikimedia

Platforma widokowa na Sokoliku zamknięta

Planując teraz wyprawę w Rudawy Janowickie, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że aktualnie popularny punkt widokowy na Sokoliku jest niedostępny. Na schodach prowadzących do platformy widokowej na Sokoliku Dużym w Rudawach pojawiły się łańcuchy oraz tablica informująca o zakazie wstępu - "Wstęp wzbroniony. Wejście grozi śmiercią". Decyzję podjęto w wyniku oceny stanu konstrukcji.

- Drodzy turyści z uwagi na pogarszający się stan techniczny platformy na Sokoliku Dużym oraz prowadzących do niej schodów, podjęliśmy decyzję o zamknięciu wejścia - informuje Nadleśnictwo "Śnieżka", Lasy Państwowe.

Konieczne jest doprowadzenie konstrukcji do stanu pozwalającego na bezpieczne użytkowanie. Nie podano konkretnych informacji na temat tego, jak długo platforma na Sokoliku będzie wyłączona z użytku.

- Platforma pozostanie zamknięta do czasu przeprowadzenia prac budowlanych. Zdajemy sobie sprawę, jak dużą atrakcję stanowiło wyjście na Sokolik, jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz wyrozumiałość dla naszej decyzji - zaznacza Nadleśnictwo.

Szlak na Sokolik i inne trasy w Rudawach Janowickich

Platforma widokowa na Sokoliku to jedna z największych atrakcji Rudaw Janowickich, a także jeden z najpopularniejszych punktów widokowych na Dolnym Śląsku - często trafia do zestawień najlepszych miejsc do podziwiania widoków w tym województwie. Z Sokolika oglądać można nie tylko pobliskie wzniesienia Rudaw Janowickich, ale i dolinę Bobru, Góry Kaczawskie oraz Karkonosze.

Z platformy na Sokoliku można dostrzec m.in. Śnieżkę. Często można w tym miejscu spotkać prawdziwe tłumy - co nie dziwi, zważywszy na dobry dojazd w Rudawy, łatwość szlaków oraz piękne, różnorodne krajobrazy zarówno z trasy, jak i z punktów widokowych.

Wideo youtube

Wybierając się w Rudawy Janowickie warto rozważyć wyprawę na Sokolik (z uwzględnieniem, że przez najbliższy czas nie można będzie skorzystać z samej platformy). Można do niego dotrzeć na przykład czerwonym szlakiem, zahaczając o schronisko Szwajcarka. Zbaczając po drodze na chwilę ze szlaku czerwonego - szlakiem czarnym można wejść na Krzyżną Górę.

Rozważając dłuższą wyprawę, można za punkt startowy obrać Wojanów lub Trzcińsko. Jakie inne atrakcje warto zobaczyć w Rudawach Janowickich? Jest ich sporo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wieściszowice lub Marciszów to dobre punkty startowe, by dotrzeć na unikatowe kolorowe jeziorka. Pragnąc dodać do listy kolejny szczyt z Korony Gór Polskich można udać się np. z Czarnowa na Skalnik - do tego dorzucając pobliską Ostrą Małą ze świetnym punktem widokowym. Dla miłośników historii też się coś znajdzie - warto odwiedzić np. ruiny Zamku Bolczów.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!