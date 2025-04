Już pierwszy kwartał 2025 roku był niezwykle udany dla Portu Lotniczego Wrocław. Obsłużono ponad 850 tysięcy pasażerów, co przyczyniło się do ustanowienia całkowitej liczby ponad 1,4 miliona podróżnych w rekordowym dla Portu Lotniczego Wrocław sezonie zimowym (listopad 2024 - marzec 2025). Jest to wzrost o ponad 100 tysięcy pasażerów, w porównaniu z poprzednim sezonem zimowym. Największym zainteresowaniem cieszyły się loty do Wielkiej Brytanii, Malagi, Rzymu oraz na Maltę - te kierunki wybrało ponad 60 tysięcy turystów w pierwszym kwartale roku.