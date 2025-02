Polskie lotniska pękają w szwach od pasażerów. Rekordowy 2024 rok

Polskie lotniska zeszły rok mogą z pewnością zaliczyć do udanych. W skali całego 2024 r. padł rekord pasażerów. Rodzime porty lotnicze w ciągu dwunastu miesięcy odprawiły blisko 60 mln osób. To oznacza, że z usług polskich lotnisk skorzystało ponad 10 mln więcej pasażerów w porównaniu do okresu sprzed pandemii.