W styczniu przez lotnisko przewinęło się 357 723 pasażerów, o 50 202 więcej w porównaniu ze styczniem 2024. To był najlepszy pierwszy miesiąc w historii Katowice Airport.

Z siatki połączeń regularnych, obsługiwanych na katowickim lotnisku przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT oraz Air Dolomiti (przewoźnik wykonuje rejsy dla Lufthansy), skorzystało 208 313 osób, tj. o 3 162 mniej (-1,5%) niż rok wcześniej. Za to na połączeniach czarterowych, realizowanych na zlecenie biur podróży, odnotowano z kolei 136 154 pasażerów, czyli o 40 925 więcej (+43,0%) niż w styczniu 2024 roku.

Dobry początek roku w segmencie pasażerskim, to zwiastun kolejnego rekordowego roku i bardzo dobrych wyników finansowych

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2024 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 6,39 mln pasażerów. Prognoza na 2025 rok zakłada obsłużenie około 7 mln podróżnych.

Do 2028 roku ma powstać nowy dwukondygnacyjny terminal o powierzchni 49 tys. m2. To pozwoli na zwiększenie przepustowości lotniska do 8 mln pasażerów rocznie.