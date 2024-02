Lotnisko Katowice zyska nowoczesny terminal. Będzie wizytówką regionu?

Zaprezentowano program inwestycyjny Katowice Airport na lata 2024-2028. Jest ambitnie - obejmuje rozbudowę wszystkich stref lotniska tj. pasażerskiej, obsługi technicznej samolotów oraz cargo. Pojawi się także czwarty, nowy obszar działalności, którym będzie węzeł do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Ale największym i zarazem najkosztowniejszym elementem planu jest budowa głównego terminalu pasażerskiego.

Lotnisko przygotowuje się na wzrost liczby podróżnych

Nowa koncepcja została przygotowana na podstawie prognozy ruchu pasażerskiego do 2040 roku. Z analiz wynika, że już "w 2028 roku z siatki połączeń lotniska im. Wojciecha Korfantego może skorzystać nawet 7,5 mln podróżnych, a granica 10 mln pasażerów zostanie przekroczona w okolicy 2033 roku", o czym informuje lotnisko na swoim blogu. Pułap 15 milionów pasażerów jest w zasięgu do 2043 roku.

W ciągu najbliższych czterech lat powstanie dwukondygnacyjny terminal pasażerski o powierzchni 49 tys. mkw. z możliwością rozbudowy o kolejne 23 tys. mkw do nawet 72 tys. mkw. Na dolnej kondygnacji znajdą się stanowiska odprawy, hala przylotów oraz bagażownie. Na pierwszym piętrze zlokalizowana będzie kontrola bezpieczeństwa, kontrola paszportowa, hala odlotów i strefa bramek wejściowych do samolotów, w części wyposażona w rękawy. Obiekt będzie też połączony ze stacją kolejową "Pyrzowice Lotnisko" dzięki tunelowi dla pieszych o długości 270 metrów.

Budowa będzie realizowana w trzech etapach

Nowa infrastruktura do obsługi ruchu pasażerskiego zostanie zlokalizowana w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się terminal pasażerski A, stara wieża kontroli ruchu lotniczego oraz tzw. "budynek wielofunkcyjny", jak informuje lotnisko.

Po zakończeniu pierwszego etapu w 2028 roku, łączna powierzchnia infrastruktury terminalowej będzie wynosiła 82 tys. mkw, zdolna do obsługi 8 mln pasażerów rocznie. Do 2030 roku wyburzony zostanie terminal A, a w jego miejscu powstanie część o powierzchni 7,5 tys. mkw, która będzie łącznikiem terminala B z terminalem głównym.

Do 2032 roku rozebrany ma zostać tzw. "stary terminal cargo" oraz uzupełniona ma zostać bryła nowego terminalu pasażerskiego o 16 tys. mkw. nowej powierzchni. Po zakończeniu tej fazy projektu powierzchnia całej infrastruktury terminalowej będzie wynosiła 96 tys. mkw., co umożliwi obsługę ok. 10 mln pasażerów w ciągu roku.

- Po 2032 roku będzie istniała możliwość zwiększenia przepustowości terminalu głównego, poprzez jego dalszą, modułową rozbudowę w kierunku wschodnim. Zwiększenie powierzchni całkowitej do 114 tys. mkw. umożliwi obsłużenie w komfortowych warunkach 12 mln pasażerów rocznie, a do 128 tys. mkw. aż 15 mln. - przekazuje Katowice Airport.

