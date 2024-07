Odprawienie ponad 2 milionów pasażerów w ciągu jednego miesiąca to dla nas niezwykłe osiągnięcie, szczególnie cenne w czasie, gdy obchodzimy 90-lecie istnienia lotniska. Te wyniki pokazują, jak ogromną rolę pełni Lotnisko Chopina i są świadectwem zaufania, jakim darzą nas pasażerowie oraz efektem ciężkiej pracy całego lotniskowego zespołu. Tak olbrzymie wzrosty to powód do dumy, ale również zobowiązanie do dalszego rozwoju, zarówno pod względem jakości usług, jak i pod względem możliwości naszego portu lotniczego. Dlatego tak istotna dziś jest nasza strategia, skoncentrowana na modernizacji i inwestycjach w nowoczesną infrastrukturę.

Adam Sanocki, Członek Zarządu PPL S.A. (za pasazer.com)