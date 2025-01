W przypadku dolnośląskiego lotniska mamy do czynienia z naprawdę świetnym wynikiem. Władze portu lotniczego poinformowały, że obiekt obsłużył w 2024 roku niemal 4,5 miliona pasażerów . To wynik o około 600 tysięcy lepszy niż w 2023 roku. Jak podaje serwis rynek-lotniczy.pl, najbardziej obleganym dniem w poprzednim roku na lotnisku był 18 sierpnia. To właśnie wtedy lotnisko obsłużyło niemal 20 tysięcy osób w ciągu jednej doby.

Władze lotniska we Wrocławiu podkreślają, że osiągnięcie takiego wyniku to duży sukces, biorąc pod uwagę aktualną infrastrukturę portu. Ta jednak ulegnie poprawie, a to za sprawą remontu planowanego na końcówkę 2025 roku. To właśnie od 26 października do 4 grudnia lotnisko będzie zamknięte. Nie będą odbywały się wówczas żadne odloty i przyloty, a pasażerowie będą zmuszeni do skorzystania z innych portów. Choć będzie to dużym utrudnieniem, to remont jest konieczny w przypadku tego lotniska.