Całość została obrócona w żart, a restauracja zyskała rozgłos. Uśmiechnięty szef Ryanaira zapozował do zdjęcia z menadżerką Mariką Chocianwoicz. Fotka trafiła na Instagrama. "Dziękujemy Michaelowi O'Leary'emu za to, że wybrał nas, by zjeść u nas tego wieczoru. Goszczenie cię było przyjemnością. Mamy nadzieję, że nie masz nic przeciwko, abyśmy dołączyli trochę dodatkowych opłat do twojego rachunku za ekstra miejsce na nogi, miejsce w loży priorytetowej i rezerwację w cichej strefie" - pisze z przymrużeniem oka menadżerka restauracji.