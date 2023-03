Oznacza to, że system napiwków w USA to zestaw różnych niepisanych ustaleń i zasad, których żelazną regułę stanowi żałośnie niska pensja minimalna wypłacana przez pracodawcę. Ciężar “zatrudnienia" obsługi w restauracji jest zrzucany na klientów, którzy często nie mają pojęcia o tym, że są za cokolwiek odpowiedzialni - poza uregulowaniem rachunku.

Czy jednak można winić zgraję turystów za brak znajomości tych reguł? Zdaniem Amerykanów tak. To mimo wszystko zaskakujące, że podczas wycieczki do globalnego mocarstwa i, jak wielu to określa, najwspanialszego miejsca na świecie należy pamiętać o tym, aby rzucić coś kelnerowi, bo inaczej nie starczy mu do poniedziałku. Sam byłem zaskoczony na wieść o stawce wypłacanej kelnerkom i kelnerom - to przecież tyle, ile zarabiało się dorywczo w Polsce dobrych kilka lat temu - a gdzie nam ekonomicznie do USA.

To nie klient jest tym złym

Zupełny brak zrozumienia źródła problemu często prowadzi do sytuacji takich, jak wyżej, czyli nieodpowiedniego diagnozowania problemu. To nie niski napiwek jest powodem do irytacji, lecz system wykorzystujący pracownika do granic możliwości. Jak niestety widać, z pracodawcami wojować się nie chce, z klientem już bardziej.

Oczywiście, rady o zmianie pracy, wzięciu kredytu i tak dalej nie są na miejscu - nie zawsze dana osoba ma wystarczającą elastyczność czy możliwości. Ale trzeba pamiętać, że bez postawienia sprawy jasno, realia nigdy nie ulegną zmianie - a kąpanie się we własnym sosie na dłuższą metę nie przyniesie żadnych korzyści.