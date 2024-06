Spis treści: 01 Bagaż w Ryanair. Jak się spakować?

02 Przedmiot osobisty w Ryanair. Co mogę zabrać?

03 Bagaż podręczny w Ryanair. Mała walizka do samolotu

04 Walizka Ryanair. Bagaż rejestrowany to dodatkowy koszt

05 Nadbagaż w Ryanair. Cena jest spora

Bagaż w Ryanair. Jak się spakować?

Lot samolotem to dla wielu stresujące przeżycie, choćby ze względu na to, jaki bagaż należy spakować. Linie lotnicze oferują różne taryfy i zasady przewozu bagażu. Tanie linie są w tym wypadku dość specyficzne, bo z reguły zabranie nawet małej walizki wiąże się z dopłatą. Jak wyglądają zasady przewozu bagażu w Ryanair?

Linie lotnicze Ryanair oferują 3 rodzaje bagażu, który możemy zabrać na pokład:

Reklama

Przedmiot osobisty - wymiary 40 x 20 x 25 cm, GRATIS

- wymiary 40 x 20 x 25 cm, GRATIS Bagaż podręczny - wymiary 55 x 40 x 20 cm i do 10 kg, ZA DOPŁATĄ

- wymiary 55 x 40 x 20 cm i do 10 kg, ZA DOPŁATĄ Bagaż rejestrowany - wymiary 80 x 120 x 120 cm, do 10 lub 20 kg, ZA DOPŁATĄ

Zdjęcie / Ryanair / materiał zewnętrzny

Oznacza to, że opcje mamy 3 - ale tylko jedna jest bezpłatna. Przejdźmy po kolei przez każdą z nich.



Przedmiot osobisty w Ryanair. Co mogę zabrać?

Przedmiot osobisty to bezpłatny bagaż Ryanair, który mamy w podstawowej cenie biletu. Niezależnie od taryfy możemy go zabrać ze sobą na pokład. To np. niewielki plecak, torebka lub torba na laptop, która musi spełniać wymiary 40 x 20 x 25 cm i zmieścić się pod fotelem przed nami. To ważne, bo przedmiotu osobistego nie możemy schować do schowka nad głowami.

Co można w nim mieć? Przedmiot osobisty tjet bagażem, który razem z nami przejdzie kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Oznacza to, że nie możemy w nim mieć płynów w opakowaniach większych niż 100 ml, a także innych zabronionych przedmiotów. Przed wylotem sprawdź, co można spakować do bagażu podręcznego.

Bagaż podręczny w Ryanair. Mała walizka do samolotu

Dodatkowy bagaż podręczny w Ryanair to nic innego, jak klasyczna walizka do samolotu, lub walizka pokładowa. Może mieć wymiary do 55 x 40 x 20 cm i musi zmieścić się w schowku nad głową. Waga walizki pokładowej w Ryanair nie może przekroczyć 10 kilogramów. Warto też pamiętać, że walizka ta przechodzi z nami kontrolę bezpieczeństwa. Możemy do niej wpakować to samo, co do przedmiotu osobistego.

Ile kosztuje bagaż podręczny Ryanair? Cena może być różna i zależy od lotu, a także momentu, w którym decydujemy się na wykupienie takiej opcji. Rzućmy okiem na przykładowy lot. To trasa Poznań-Praga w maju. Podstawowy bilet kosztuje 118 zł, a dopłata za małą walizkę wynosi 95 zł:

Zdjęcie Bilet Ryanair. / Ryanair / materiał zewnętrzny

Aby móc wnieść na pokład małą walizkę, należy wykupić taryfę Regular, która pozwala na zabranie dwóch sztuk bagażu podręcznego (przedmiot osobisty + mała walizka) i zawiera też Priority Boarding, czyli szybsze wejście na pokład.

Walizka Ryanair. Bagaż rejestrowany to dodatkowy koszt

Ostatni rodzaj bagażu w Ryanair to walizka rejestrowana, która może ważyć 10 lub 20 kilogramów. To najbardziej komfortowa opcja, gdyż możemy w niej spakować sporo, a na dodatek zostawimy ją na odprawie i nie musimy wnosić jej do samolotu. To pozwala spakować do walizki np. płyny w pojemnikach większych, niż 100 ml.

Ile kosztuje bagaż rejestrowany w Ryanair? Walizka do luku bagażowego 10 kg to koszt od 12 do 30 euro w przypadku zamawiania jej online. Walizka 20 kg będzie nas kosztować w aplikacji lub na stronie od 19 do 60 euro.

Nadbagaż w Ryanair. Cena jest spora

Warto pakować się uważnie, aby uniknąć dopłaty na lotnisku. Ryanair na swojej stronie internetowej prezentuje konkretne stawki za każdy kilogram nadbagażu. Dopłata za dodatkowy kilogram to aż 11 euro. Oznacza to, że w przypadku np. 3 dodatkowych kilogramów za naszą walizkę będziemy musieli dopłacić ponad 120 złotych.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!