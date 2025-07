Znana przeglądarka wprowadza nową funkcję. Obrazy z AI znikają z wyników wyszukiwania

Internet pełen jest obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Ale co, jeśli szukasz tylko prawdziwych zdjęć? DuckDuckGo, przeglądarka znana z prywatności, wprowadza nową funkcję, dzięki której możesz ukryć AI-owe ilustracje w wynikach wyszukiwania. I to jednym kliknięciem (no ok, dwoma).