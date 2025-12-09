FAST TV w Polsce. Kanały Telewizji Puls bez opłat na Sweet.TV

FAST TV, czyli Free Ad-Supported Streaming Television, to dynamicznie rozwijający się segment rynku streamingowego. Rozwiązanie łączy wygodę telewizji internetowej z modelem znanym z klasycznej telewizji naziemnej - widz zyskuje darmowy dostęp do treści, bo finansowanie płynie z reklam. Nie potrzebuje jednak dodatkowego sprzętu.

Coraz więcej widzów wybiera FAST TV, bo usługa pozwala oglądać filmy, seriale, programy informacyjne czy tematyczne kanały z każdego miejsca - na smartfonie, tablecie, smart TV czy komputerze - i bez wykupywania abonamentu. Teraz Telewizja Puls ogłosiła dodanie 5 nowych darmowych kanałów na Sweet.TV.

Darmowe kanały Telewizji Puls na Sweet.TV są już dostępne. Sprawdź listę nowości

Platforma Sweet.TV to streaming, który oferuje dostęp do wybranych kanałów na żywo po założeniu darmowego konta, bez subskrypcji, bez obowiązku podpinania karty płatniczej.

Telewizja Puls to natomiast popularna polska stacja dostępna w naziemnej telewizji cyfrowej oraz coraz szerzej - także w sieci. TV Puls nadaje program dla całej rodziny - znajdziemy tu filmy i animacje, seriale oraz różne treści rozrywkowe.

Teraz Telewizja Puls rozwija swoją obecność w streamingu, wprowadzając na Sweet.TV pięć nowości. Wszystkie nowe kanały TV Puls w Sweet.TV są dostępne bezpłatnie w wersji HD.

5 nowości w FAST TV. Kabarety, Lombard, Reporterzy i Kurierzy

W pakiecie "TV bez opłat" na Sweet.TV dostępne stały się kanały TV Puls:

Kabarety

Lombard - życie pod zastaw

Miasteczka i Prawdziwe Motywy

Reporterzy i Kurierzy

Rodzinny interes

Wystarczy w apce lub na stronie Sweet.TV w sekcji "TV bez opłat" użyć lupki i wyszukać któryś z wymienionych wyżej kanałów. W ramach nowości FAST emitowane są m.in. odcinki seriali "Reporterzy. Z życia wzięte", "Kurierzy", "Prawdziwe motywy" i "Miasteczka. Nie ufaj nikomu".

Wybrane kanały TV Puls są już dostępne w darmowym planie Sweet.TV. Screen: Sweet.TV materiał zewnętrzny

Oprócz darmowych kanałów Sweet.TV oferuje też płatne subskrypcje. Telewizja Puls, która współpracuje z platformą od 2023 r., jak dotąd udostępniała kanały linearne TV Puls i Puls 2 właśnie w wersji płatnej. Są one dostępne w pakiecie M (45,90 zł/mies.). Łącznie Sweet.TV oferuje 223 kanały TV i ponad 1000 filmów.

