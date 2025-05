W internecie znajdziemy wiele darmowych serwisów, które oferują swoim użytkownikom oglądanie telewizji online. Zanim jednak założymy konto i zaczniemy oglądać, powinniśmy upewnić się, że dany serwis działa legalnie . Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nie będziemy wspierać oszustów, a także, że nasze dane pozostaną bezpieczne, a my nie padniemy ofiarą cyberprzestępców. Prezentujemy jedne z najlepszych opcji, dzięki którym będziemy mieli dostęp do wielu kanałów oraz ciekawych programów bez opłat.

Jednym z ulubieńców wielu użytkowników jest serwis Pilot WP . Portal uznawany jest za jeden z najlepszych w kwestii darmowej telewizji internetowej, przez to, że umożliwia bez żadnych opłat dostęp do ponad 30 kanałów, na telewizorze, komputerze oraz urządzeniach mobilnych. Jedynym wymogiem jest założenie darmowego konta.

Sweet.tv to słowacki serwis. Jego użytkownicy mogą skorzystać z 47 darmowych programów telewizyjnych (TVP oraz kanały własne) . Aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy wybrać na stronie opcję "TV bez opłat". Serwis sugeruje założenie konta, ale oglądanie jest możliwe również bez niego. Aby uzyskać szerszą ofertę, trzeba zapłacić abonament.

Omawiając opcje darmowej telewizji internetowej, nie można zapomnieć o ofercie Telewizji Polskiej. Nie jest to jednak najlepszy wybór, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę możliwości innych serwisów. Oferta oficjalnego serwisu TVP VOD czy TVP Stream jest dość mocno okrojona, a stabilność sygnału również nie należy do najlepszych. Plusem jest na pewno to, że do oglądania nie potrzebujemy konta.