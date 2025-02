Premium na pół gwizdka? Tysiące użytkowników na to liczą

"Lżejsza" wersja YT Premium nadal będzie oferować odtwarzanie bez reklam, na co liczą wszyscy użytkownicy. Sęk w tym, że serwis traci drugą kluczową funkcjonalność, czyli YouTube Music. Ma to swoje plusy i minusy. Osoby, które słuchają muzyki z odtwarzacza YouTube, zostaną przy pełnym Premium. Zrezygnować z niego mogą natomiast ci, którzy mają subskrypcję Spotify, Tidal, Deezer czy Apple Music. Dwukrotne płacenie za tę samą usługę mija się z celem, dlatego z jednej z nich można bez bólu zrezygnować.

YouTube Premium Lite jest kierowany do widzów, którym głównie zależy na oglądaniu treści z kategorii innych niż muzyka. Z tego względu przy teledyskach nadal będą wyświetlać się reklamy. Pozostała zawartość wideo będzie już od nich wolna - choć wydawca sugeruje, że nie w całości. To powinno wystarczyć tysiącom użytkowników YouTube'a, których potrzeby jako słuchaczy w pełni zaspokajają aplikacje do streamowania muzyki i podcastów. Wersja Lite ma być też pozbawiona funkcji takich jak odtwarzanie w tle i pobieranie offline.