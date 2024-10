YouTube szykuje nową płatną subskrypcję, która ma... reklamy

YouTube Premium Lite to (nie)nowy pomysł Google na monetyzowanie popularnej platformy z filmami. Nowy pakiet jest tańszy i eliminuje nielubiane reklamy. Okazuje się jednak, że nie wszystkie. Użytkownicy pakietu YouTube Premium Lite co jakiś czas zobaczą elementy sponsorowane, choć zapłacą za ich brak. Czy to ma sens?

Zdjęcie YouTube Premium Lite. Płacisz za subskrypcje, a i tak są reklamy. / Dawid Długosz / INTERIA.PL