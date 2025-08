Celem eksperymentu jest sprawdzenie, czy autonomiczne pojazdy bezzałogowe mogą dostarczać zaopatrzenie na trudnym, zalesionym i potencjalnie nieprzyjaznym terenie. Jak informuje firma Overland AI, "przez kolejne dwa tygodnie ULTRA będzie wspierać misje szkoleniowe z żołnierzami armii USA na trudnym, zalesionym terenie. Żołnierze używają ULTRA do w pełni autonomicznych misji zaopatrzeniowych, w tym dostarczania ładunków z punktu do punktu", co pozwala im skupić się na tym, co najważniejsze, a nie transporcie.