Netflix to globalna platforma streamingowa, dzięki której dostajemy dostęp do szerokiej gamy popularnych seriali, filmów, dokumentów czy produkcji własnych. Na całym świecie - według ostatnich danych - korzysta z niego 277 milionów ludzi.

Netflix, który działa na zasadzie subskrypcji miesięcznej, jest dostępny praktycznie na każdym mobilnym urządzeniu - od smartfonów i tabletów, przez konsole i komputery, po telewizory.

Netflix droższy. Jakie są nowe ceny pakietów?

O podwyżkach informowaliśmy już 28 sierpnia, kiedy Netflix podał nowe ceny dla polskich użytkowników. Stawki dotyczyły tylko nowych kont. Teraz podwyżka dotknie wszystkich abonentów Netflixa. Prognoza najnowszej ceny jest już według nowych stawek.

Dostępne są - tak jak wcześniej - trzy pakiety.

Netflix podstawowy kosztuje 33 zł miesięcznie (do tej pory 29 zł). W zamian dostajemy dostęp do wszystkich filmów i seriali w jakości HD (720p), które możemy oglądać na jednym ekranie.

Netflix standardowy to teraz wydatek 49 zł. Dotychczas kosztował 43 zł. Różnica do planu podstawowego jest taka, że działa na dwóch urządzeniach jednocześnie, a jakość jest Full HD (1080p).

Netflix premium jest najdroższy i kosztuje 67 zł na miesiąc, co oznacza podwyżkę o 7 złotych. Użytkownicy, którzy się na niego decydują, mogą oglądać seriale i filmy na czterech urządzeniach jednocześnie, w jakości 4K i HDR oraz z dźwiękiem Dolby Atmos.

Dzielenie konta Netflix a nowy cennik

Wszyscy pamiętamy burzę, gdy w połowie 2023 roku Netflix wprowadzał dzielenie konta za dodatkową opłatą. W nowym cenniku jest ona też wyższa. Netflix pozwala na dzielenie konta za 13 złotych za dodatkowego widza. Przed sierpniową podwyżką było to 9,99 zł.

Ile trzeba będzie więc zapłacić, gdy dzielimy konto? Mamy następujące opcje:

Netflix Standard + 1 dodatkowy użytkownik to 62 zł na rachunku (abonament 49 zł + dodatkowa opłata 13 zł)

Netflix Premium + 1 dodatkowy użytkownik to 80 zł na rachunku (abonament 67 zł + dodatkowa opłata 13 zł)

Netflix Premium + 2 dodatkowych użytkowników to 93 zł na rachunku (abonament 67 zł + dodatkowa opłata 26 zł)

Widać więc, że gdy dzielimy Netflix w planie standardowym, to każda z dwóch osób zapłaci po podziale 31 zł miesięcznie. Tyle samo zapłaci każda z trzech osób dzielących Netflix Premium. Przy dwóch osobach, które dzielą najdroższy pakiet Netflixa, miesięczny rachunek wyniesie 40 zł dla każdej z nich.

Podwyżka cen nie tylko w Netflixie

Konkurencja też nie śpi i wprowadza podwyżki. Informowaliśmy już, że 17 października nowe ceny wprowadzi Disney Plus. Obecnie abonent płaci za dostęp 37,99 zł miesięcznie (lub 379,90 zł rocznie).

Nowy cennik Disney Plus to dwa plany. Droższy premium to koszt 49,99 zł miesięcznie (lub 499,90 zł rocznie), tańszy standard - 29,99 zł miesięcznie (lub 299,90 zł rocznie). Tańszy plan to ograniczenia - jakość Full HD zamiast 4K, brak dźwięku Dolby Atmos i możliwość oglądania Disney Plus na dwóch urządzeniach zamiast czterech.

Swój cennik do konkurentów dostosował także Max, który w Polsce został uruchomiony w czerwcu (rebranding serwisu HBO Max). Tu także ceny zależą od jakości obrazu i dźwięku oraz liczby dostępnych ekranów. I tak podstawowy Max kosztuje 19,99 zł (pakiet z reklamami, dwa urządzenia), Max standardowy kosztuje 29,99 zł miesięcznie to jakość Full HD i opcja pobierania 30 tytułów offline, a Max premium to wydatek 49,99 zł miesięcznie (jakość 4K i dźwięk Dolby Atmos).

29 października, nowy plan Premium wprowadza też SkyShowtime. Jakość 4K i dźwięk Dolby Atmos będzie kosztować 49,99 zł.

