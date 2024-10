Spis treści: 01 Nowe najmniejsze lotnisko w Polsce

Przez długi czas za najmniejsze lotnisko w Polsce uznawany był port lotniczy Zielona Góra-Babimost. Lubuskie lotnisko obsługuje regularne połączenia z Warszawą (PLL LOT), oraz sezonowe loty czarterowe m.in. do Turcji. Kilka tysięcy pasażerów miesięcznie sprawiało, że miejsce to zamykało ranking polskich lotnisk. Teraz nastąpiło w nim spore przetasowanie.

Okazało się bowiem, że w ostatnich miesiącach to nie Zielona Góra, a Olsztyn dzierżył status najmniejszego portu lotniczego w Polsce. Jak czytamy w raportach, sierpień i wrzesień zamknięto tam z wynikiem ledwie 13 tysięcy odprawionych pasażerów - portal pasazer.com podaje, że to spadek wynoszący aż 60%.

Rzut oka na statystyki kończy się dużym zaskoczeniem. Ten rok przyzwyczaił nas do sporych wzrostów na polskich lotniskach. Regularnie przekraczane są rekordy odnotowane w analogicznych miesiącach ubiegłego roku, a Poznań, Warszawa czy Kraków (nie tylko zresztą) szykują się do ustanawiania nowych najlepszych wyników. Inaczej jest w Olsztynie.

Port lotniczy Olsztyn-Szymany już w lutym tego roku odniósł gorszy wynik niż w poprzednim okresie, a istny spadek nastąpił w kwietniu - w czwartym miesiącu tego roku obsłużono tam 4200 osób, podczas gdy przed rokiem było ich aż 11 600. Z czego wynika takie pogorszenie formy lotniska?

Jako główny i oczywisty powód mniejszego zainteresowania lotami wskazuje się decyzje linii lotniczych Ryanair i Wizz Air. Dwaj budżetowi przewoźnicy dokonali w tym sezonie kilku cięć, które mocno wpłynęły na mniejszą liczbę pasażerów latających z Olsztyna. Irlandzki przewoźnik nie wznowił trasy do Krakowa i Dortmundu, a Wizz Air całkowicie zrezygnował z lotniska w Szymanach - za sprawą swoich problemów z silnikami. Zniknęły w ten sposób loty do Londynu-Luton.

Obecnie z lotniska oferowane są tylko dwa połączenia regularne. PLL LOT zabiera pasażerów do Krakowa, a Ryanair do Londynu-Stansted. Poza tym dostępne są też okresowe loty czarterowe. Co ciekawe, nawet wakacyjny przewoźnicy musieli dokonać pewnych cięć. Swego czasu mówiło się o zorganizowaniu lotów do Kenii, jedna z tego pomysłu ostatecznie zrezygnowano.