Spis treści: 01 Najlepszy wrzesień w historii?

02 2024 przejdzie do historii

03 Loty z Zielonej Góry, czyli siatka połączeń

Najlepszy wrzesień w historii?

Nawet najmniejsi mogą odnosić duże sukcesy - tak jest w przypadku lotniska Zielona Góra-Babimost, czyli najmniejszego portu lotniczego w Polsce. Ostatnie miesiące były tam nadwyraz udane. Okres letni okazał się dla lubuskiego portu sezonem wzrostów, bo w każdym miesiącu nie można było narzekać na braki pasażerów. Ba, od początku roku lotnisko notuje rekordy, jeżeli porównamy poszczególne miesiące z analogicznymi okresami ubiegłego roku.

Jeżeli chodzi o ostatni wrzesień, to wynik jest naprawdę okazały - lotnisko odnotowało wzrost o 62% w liczbie odprawionych pasażerów. W ciągu poprzedniego miesiąca przez port przewinęło się 11 tysięcy osób, czyli 4 tysiące więcej, niż miało to miejsce we wrześniu 2023. To pozytywnie nastraja na kolejne miesiące roku.

2024 przejdzie do historii

W tym roku niemal w każdym miesiącu udało się pobić wynik z poprzedniego roku, za wyjątkiem stycznia. Później to już regularny wzrost, którego apogeum przypadło na lato. Już maj tego roku pokazał, że wzrost na lotnisku w Zielonej Górze jest spory, ale od czerwca słupki zaczęły mocno górować nad statystykami za poprzedni rok.

Od początku tego roku port lotniczy Zielona Góra-Babimost obsłużył 66 tysięcy osób - to więcej, niż przez cały 2023 rok. Otwartą kwestią pozostaje wynik, który zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Rekord jest już jedna pewny.

Loty z Zielonej Góry, czyli siatka połączeń

Obecnie siatka połączeń z Zielonej Góry jest skromna, jednak mowa o małym lotnisku. Wśród połączeń regularnych możemy wymienić tylko codzienne loty do Warszawy, które są realizowane przez PLL LOT. Poza tym pasażerowie mogą korzystać z lotów czarterowych.

Oferta kierunków wakacyjnych jest naprawdę ciekawa, jak na wielkość portu. Pasażerowie mogą wybrać się m.in. do Turcji, Egiptu czy Tunezji.