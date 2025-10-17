Deszcze na Saharze?

Chociaż Sahara to jeden z najsuchszych obszarów na świecie, wkrótce może to się zmienić. Naukowcy twierdzą, że w drugiej połowie XXI wieku stanie się znacznie bardziej wilgotna. Do tego czasu północnoafrykańska pustynia może odnotować 75 proc. więcej opadów, niż wynosiła jej historyczna norma, jak podaje NPJ Climate and Atmospheric Science.

Zmieniające się wzorce opadów deszczu wpłyną na miliardy ludzi, zarówno w Afryce, jak i poza nią

- Musimy zacząć planować, aby stawić czoła tym zmianom, od zarządzania powodziami po uprawy odporne na suszę - dodał.

Wyniki badania jasno sugerują, że jest się czym niepokoić

W badaniu wykorzystano zespół 40 modeli klimatycznych do symulacji opadów letnich w Afryce w drugiej połowie XXI wieku (2050-2099), porównując je z okresem od 1965 do 2014 roku. Ustalono dwa scenariusze klimatyczne: jeden symulujący umiarkowane emisje gazów cieplarnianych i drugi - symulujący bardzo wysokie emisje.

W obu przypadkach opady w Afryce zwiększyły się do końca XXI wieku z pewnymi różnicami regionalnymi. Opady na Saharze miałyby wzrosnąć o 75 proc., w Afryce Południowo-Wschodniej o 25 proc. i o 17 proc. w Południowo-Środkowej. Tymczasem region południowo-zachodni ma być bardziej suchy - przewidywany jest 5-procentowy spadek opadów.

To wszystko jest skutkiem globalnego ocieplenia

- Prognozuje się, że poziom opadów na Saharze niemal podwoi się w porównaniu z historią, co jest zaskakujące w przypadku tak suchego regionu klimatycznie - powiedział Taguela. - Chociaż większość modeli zgadza się co do ogólnego trendu wilgotniejszych warunków, wciąż istnieje znaczna niepewność co do przewidywanych przez nie wielkości opadów. Ulepszenie tych modeli ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania do prognoz regionalnych.

Przewidywania te są w większości powiązane ze skutkami zmian klimatycznych - wyższe temperatury pomagają atmosferze utrzymać więcej wilgoci, co nasila opady deszczu.

- Zrozumienie mechanizmów fizycznych wpływających na opady jest kluczowe dla opracowania strategii adaptacyjnych, które pozwolą przetrwać zarówno w wilgotnej, jak i suchej przyszłości - podsumował główny autor badania.

