Pustynia zamieni się w rwącą rzekę? Niepokojące prognozy

Niekiedy natura potrafi zaskoczyć z ogromną siłą - nawet tam, gdzie wydaje się to najmniej prawdopodobne. Anomalie pogodowe sprawiają, że miejsca uchodzące za jedne z najsuchszych na świecie potrafią w mgnieniu oka zmienić się w rwące potoki i rozległe rozlewiska.

Taki scenariusz może wkrótce rozegrać się na pustyni Sonora w Ameryce Północnej. Nie byłby to zresztą pierwszy raz: pod koniec zeszłego miesiąca w położonym w jej rejonie mieście Globe w ciągu zaledwie 30 minut spadło około 5 cm deszczu. Może się wydawać, że to niewiele, ale wystarczyło, by woda zamieniła ulice w rzeki, porywając samochody, niszcząc budynki i powodując śmierć trzech osób. Teraz sytuacja może się powtórzyć - część pustyni może czasowo pokryć się rozlewiskami i potokami.

Pogodowa anomalia przyniesie intensywne opady na pustyni

Sytuacja prognozowana jest w wyniku połączenia wilgotnego powietrza pochodzącego z byłego huraganu Priscilla, który teraz ma znamiona burzy tropikalnej, z nadciągającym frontem atmosferycznym. Eksperci twierdzą, że może z tego wyniknąć fala intensywnych opadów. W niektórych rejonach na pustyni Sonora zdarzenie może w kilka dni przynieść więcej deszczu niż średnia dla całego października. Priscilla, mimo że się rozpada, nadal dostarcza bowiem ogromne ilości wilgoci, które zostaną "wyciśnięte jak gąbka" przez system pogodowy nadciągający z zachodniego wybrzeża USA.

Sonora, w której skład wchodzą pustynie Altar, Kolorado i Yuma, zajmuje powierzchnię ok. 311 tys. km², obejmując część Arizony, Kalifornii oraz kilu meksykańskich stanów - jest uznawana za najgorętszą pustynię w Meksyku. Prognozy mówią o trzecim stopniu zagrożenia powodziowego dla części mieszkańców miast na tych terenach. W dodatku kolejny tropikalny system może przynieść jeszcze jedną falę intensywnych opadów w niedzielę i poniedziałek, podaje CNN.

Zagrożenie i atrakcja. Czasowe jeziora na pustyniach przyciągają tłumy

Dlaczego zamieszkałe obszary pustynne są zagrożone takimi zdarzeniami? Tereny pustynne są zwykle bardzo suche i zbite, przez co woda nie wsiąka w ziemię tak łatwo jak w innych miejscach. Specjaliści podają, że woda szybko spływa z suchego gruntu, zwłaszcza jeśli pada wystarczająco szybko. Intensywne opady mogą zatem prowadzić do gwałtownych powodzi, szczególnie na terenach nisko położonych.

Choć takie zdarzenia stanowią zagrożenie, to niekiedy łagodniejsze w skutkach opady działają też jak magnes na turystów. Pojawiają się bowiem wówczas spektakularne widoki - na pustyniach tworzą się tymczasowe jeziora. Mogą one utrzymywać się nawet do kilku tygodni. Zjawisko to co jakiś czas występuje np. na pustyni Atakama, w Dolinie Śmierci w Kalifornii czy właśnie na pustyni Sonora.

