Jak poinformował Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz (spółki należącej do Ryanair Group), tegoroczna oferta przewoźnika wzrosła o 5% w porównaniu do 2024 roku. Oznacza to więcej możliwości dla podróżnych, którzy planują swoje letnie wakacje. W letnim rozkładzie znalazły się loty z 13 polskich lotnisk, w tym z Lotniska Chopina, które zaoferuje aż dziewięć tras, w tym trzy nowe kierunki – Piza, Malaga i Tirana.