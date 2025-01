Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo odmowy wejścia na pokład osobom uznanym za nadmiernie nietrzeźwe, ale z drugiej strony same często serwują w samolocie drinki, więc podróżujący nie traktują tych ograniczeń zbyt poważnie. Co więcej, część z nich zachowuje się później na pokładzie w tak nieodpowiedni sposób, że załoga zmuszona jest do zmiany kursu i lądowania na innych niż docelowe lotniskach, co generuje olbrzymie koszty finansowe i problemy wizerunkowe.