W obliczu coraz częstszych i prowadzonych na większą skalę rosyjskich ataków rakietowych i dronowych, Ukraina nie ustaje w apelach do sojuszników o dostarczenie dodatkowych systemów obrony powietrznej. Najnowsze doniesienia z koncernu Rheinmetall wskazują, że już w przyszłym tygodniu do Kijowa dotrze pierwsza partia najnowszych mobilnych jednostek Skyranger 35, które montowane są na podwoziu czołgu Leopard 1.

To przełomowe uzbrojenie, zaprezentowane oficjalnie całkiem niedawno, bo w 2023 roku na targach DSEI w Londynie, ma znacząco wzmocnić ukraińską obronę przed środkami napadu powietrznego o niskim profilu lotu, takimi jak drony Shahed czy pociski manewrujące. Ukraina stanie się pierwszym operatorem tego systemu na świecie, co podkreśla strategiczne znaczenie tej dostawy w trwającym konflikcie.

Potężne Skyrangery 35 już jadą na Ukrainę

Skyranger 35 to zaawansowany, autonomiczny system obrony powietrznej średniego zasięgu, zaprojektowany do zwalczania celów powietrznych na dystansie do 4 kilometrów. Wyposażony w rewolwerową armatę kalibru 35 mm x 228 (KDG), osiąga szybkostrzelność do 1000 naboi na minutę, co pozwala na skuteczne niszczenie rojów dronów lub małych pocisków. System wykorzystuje inteligentną amunicję AHEAD o programowalnym wybuchu, która rozpyla 152 wolframowe subprojektyle, zwiększając efektywność trafień.

Montaż na mobilnej platformie Leopard 1 zapewnia wysoką manewrowość, a zintegrowane sensory do wyszukiwania i śledzenia celów umożliwiają działanie bez wsparcia zewnętrznych radarów. Waga wieży wynosi około 3,95 tony z pełnym załadunkiem amunicji, co czyni zestaw idealnym do szybkiego rozmieszczania na froncie, i to w każdych warunkach pogodowych i terenowych.

Koniec z atakami rosyjskich dronów

Kontrakt na dostawę Skyranger 35 został podpisany we wrześniu 2025 roku z pośrednikiem z Unii Europejskiej i jest wart setki milionów euro, obejmując nie tylko pojazdy, ale także szkolenie operatorów i wsparcie logistyczne. Rheinmetall opublikował niedawno nagranie z transportu pierwszego egzemplarza, podkreślając, że system jest już w drodze do Ukrainy.

To nie pierwsza współpraca niemieckiego giganta z Kijowem, wcześniej dostarczono amunicję i pojazdy opancerzone, ale Skyranger 35 wyróżnia się jako "zabójca dronów na gąsienicach", idealnie dopasowany do taktyki rosyjskich ataków hybrydowych. Dla ukraińskich sił zbrojnych oznacza to nie tylko wzrost skuteczności obrony, ale także oszczędność zasobów, gdyż system może działać samodzielnie w warunkach zakłóceń elektronicznych.

Niemcy wesprą Ukrainę nową, potężną bronią

Ta dostawa to część większego wsparcia krajów NATO, w tym Niemiec. Ukraina, która w całym 2025 roku wielokrotnie podkreślała braki w systemach przeciwlotniczych, apelowała głównie o dostawy systemów obrony Patriot czy IRIS-T. Mimo opóźnień w produkcji, kraje Sojuszu przyspieszają transfery uzbrojenia, by zrównoważyć rosyjską przewagę w powietrzu.

Eksperci oceniają, że wprowadzenie Skyranger 35 może zmniejszyć straty cywilne i wojskowe o kilkadziesiąt procent w strefach przyfrontowych, dając Ukrainie czas na ofensywne operacje. W dobie rosnącego zagrożenia dronami, ta inicjatywa Rheinmetall może stać się modelem dla przyszłych dostaw do innych sojuszników, w tym np. Polski.

