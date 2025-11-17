Rosja intensyfikuje ataki dronami Shahed-101 z Iranu

W ostatnich dniach rosyjskie siły zbrojne zaczęły na dużą skalę wykorzystywać w Ukrainie nowe drony Shahed-101, bezpośrednio wyprodukowane w Iranie. Te lekkie, ale zabójcze bezzałogowce, znane również jako amunicja krążąca, są używane głównie do precyzyjnych uderzeń w infrastrukturę krytyczną i zaplecze logistyczne ukraińskiego frontu.

Według ukraińskich źródeł wywiadowczych, pierwsze potwierdzone użycia tych dronów miały miejsce zaledwie kilka dni temu. Urządzenie posłużyły do ataków na magazyny amunicji i węzły transportowe oddalone o 100-300 kilometrów od linii frontu. To nieprzypadkowe eskalacja. Eksperci tłumaczą, że Shahed-101 to element nowej, szerszej strategii Moskwy, polegającej na wykorzystaniu irańskiej technologii, by skutecznie ominąć sankcje krajów NATO i jeszcze bardziej zintensyfikować ataki powietrzne.

Mały rozmiar i wielki zasięg drona Shahed-101

Shahed-101 wyróżnia się kompaktowymi wymiarami i zaawansowaną konstrukcją, co czyni go idealnym do realizacji operacji na dużą odległość. Dron ma długość 1,6 metra, rozpiętość skrzydeł 2,5 metra i całkowitą masę startową około 26 kilogramów. Takie atrybuty ułatwią jego transport i wystrzeliwanie za pomocą katapulty. Wyposażony w głowicę bojową o masie 8-9 kg z fragmentacyjno-wybuchowym ładunkiem, oferuje zasięg na poziomie 600-800 kilometrów przy prędkości przelotowej 120 km/h i maksymalnej wysokości 3000 metrów.

System nawigacji łączy inercyjny system bezwładnościowy z GPS, wspomagany przez zaawansowaną antenę CRPA odporną na zakłócenia. Takie połączenie pozwala na precyzyjne manewrowanie nawet w warunkach elektronicznej wojny. Te parametry czynią Shahed-101 podobnym do rosyjskiego Lanceta, ale z irańskim rodowodem. Przedstawiciele ZSU informują, że użycie nowych dronów przez Rosję podkreśla rosnącą współpracę Teheranu z Kremlem.

Shahed-101 to niewidzialne zagrożenie dla logistyki

Ukraińscy dowódcy i eksperci wojskowi biją na alarm, podkreślając, że Shahed-101 stanowi poważne zagrożenie dla łańcuchów zaopatrzeniowych Kijowa. Te niewielkie drony, trudne do wykrycia przez radary ze względu na niski profil lotu i cichą pracę, umożliwiają Rosji przeprowadzanie "średnich uderzeń" w kluczowe cele, takie jak składy paliwa, centra logistyczne czy konwoje wojskowe.

W ostatnich incydentach odnotowano ich użycie w atakami na infrastrukturę w obwodach charkowskim i dniepropietrowskim, gdzie powodowały znaczące straty w wyposażeniu. Ukraińskie obrony powietrzne, choć skuteczne przeciwko większym Shahed-136, mają problemy z tymi mniejszymi modelami. To zmusza do inwestycji w nowe systemy antydronowe. Eksperci ostrzegają, że masowe użycie Shahed-101 może sparaliżować ukraińską logistykę, a to pogłębi problemy na froncie.

Widmo rosyjskiej produkcji nowego drona

Największym zmartwieniem dla Ukrainy jest potencjalne uruchomienie przez Rosję krajowej produkcji Shahed-101. Oczekuje się, że może to nastąpić już na początku przyszłego roku. Gdy to nastąpi, wówczas znacząco zwiększy się liczba ataków oraz ten fakt uniezależni Moskwę od irańskich dostaw. Ukraiński ekspert ds. elektroniki radiowej Serhii Flash wskazuje, że wraki przechwyconych dronów ujawniają prostotę konstrukcji, łatwą do replikacji w rosyjskich fabrykach, zwłaszcza z chińskimi komponentami.

Jeśli Kremlowi uda się to osiągnąć, Kijów stanie przed "ogromnym problemem", jak oceniają analitycy, ponieważ tania i masowa produkcja tych dronów mogłaby przytłoczyć ukraińskie systemy obrony. W odpowiedzi Ukraina apeluje do sojuszników o przyspieszenie dostaw zaawansowanych systemów walki radio-elektronicznej i dronów atakujących w locie środki napadu powietrznego, by zrównoważyć siły. Sytuacja ta podkreśla, jak irańsko-rosyjska współpraca technologiczna przedłuża konflikt, zmuszając Zachód do rewizji strategii wsparcia.

