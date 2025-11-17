Zespół badaczy z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, pod kierownictwem profesora Enrique Jiméneza, we współpracy z Uniwersytetem w Bagdadzie, ogłosił spektakularne odkrycie, a mianowicie rekonstrukcję zaginionego hymnu babilońskiego z około 1000 roku p.n.e. Ten starożytny tekst, składający się z około 250 wersów, został zrekonstruowany z fragmentów rozproszonych po całym świecie na glinianych tabliczkach pisanych pismem klinowym.

Hymn, który przez tysiące lat pozostawał w cieniu historii, ujawnia fascynujący obraz dawnego Babilonu, czyli miasta tysiąca bogów, które w starożytności było największym ośrodkiem cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Odkrycie to, które nie byłoby możliwe bez użycia najnowocześniejszych technologii, otwiera nowe okno na codzienne życie i wierzenia mieszkańców Mezopotamii.

AI odzyskała babiloński hymn sprzed 3 tysięcy lat

Treść hymnu to pochwała majestatu Babilonu, opisująca nie tylko imponującą architekturę i rolę rzeki Eufrat w nawadnianiu pól oraz sprowadzaniu wiosny, ale także aspekty społeczne. Tekst podkreśla wartość szacunku i gościnności wobec obcych, co świadczy o inkluzywności babilońskiego społeczeństwa. Szczególnie cenne są wzmianki o rolach kobiet jako kapłanek, a to rzadkość w ocalałych źródłach historycznych.

Hymn, który prawdopodobnie służył jako tekst szkolny kopiowany przez dzieci w starożytnych szkołach, maluje żywy obraz życia codziennego. Naukowcy tłumaczą, że łączy moc rytuałów religijnych i harmonię z naturą. Dzięki temu mamy teraz unikalne źródło wiedzy o wartościach i wierzeniach ludności, która zbudowała jedną z najwspanialszych cywilizacji starożytnego świata.

Codzienne życie i wierzenia Mezopotamczyków

Kluczową rolę w rekonstrukcji odegrała sztuczna inteligencja, wykorzystana za pośrednictwem platformy Electronic Babylonian Library. Narzędzie to automatycznie dopasowało i zidentyfikowało 30 dodatkowych manuskryptów, które wcześniej wydawały się niepowiązanymi fragmentami. Jak stwierdził profesor Jiménez: "Dzięki naszej platformie wspomaganej AI zidentyfikowaliśmy 30 innych manuskryptów należących do tego hymnu - proces, który dawniej trwałby dekady".

Tradycyjne metody filologiczne, polegające na ręcznym porównywaniu tabliczek z bibliotek takich jak ta z Sippar, byłyby zbyt czasochłonne. AI nie tylko przyspieszyła pracę, ale też ujawniła wzorce, których ludzki wzrok mógłby przeoczyć, czyniąc to odkrycie przełomem w asyriologii.

Babilon był kolebką matematyki, astronomii i prawa

Odkrycie to ma ogromne znaczenie dla nauki i kultury. Babilon, założony około 2000 roku p.n.e. i dziś wpisany na listę UNESCO, był kolebką matematyki, astronomii i prawa. Hymn nie tylko wzbogaca naszą wiedzę o tym okresie, ale także pokazuje, jak technologia współczesna może ożywić zapomniane dziedzictwo.

W erze, gdy AI rewolucjonizuje badania humanistyczne, to znalezisko inspiruje do dalszych poszukiwań. Badacze mają nadzieję, że być może wkrótce odszyfrujemy kolejne zaginione tajemnicze teksty. To kolejny dowód na to, że przeszłość nie jest martwa, lecz czeka na narzędzia, by znów przemówić.

