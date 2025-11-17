Cenny itr. Wprowadzone ograniczenia mogą wywołać kryzys

Itr (yttrium) to pierwiastek chemiczny, który jest jednym z pierwiastków ziem rzadkich. Itr wykorzystuje się m.in. jako składnik stopów, np. do silników odrzutowych; w elektronice do wytwarzania lamp i elementów półprzewodnikowych. Ponadto itr znajduje zastosowanie w produkcji ceramiki, laserów i materiałów ogniotrwałych. Jego izotopy promieniotwórcze są też wykorzystywane w medycynie.

Ze względu na szerokie zastosowanie popyt na itr jest duży - ale jego zapasy maleją. Jak donosi Reuters, rodzą się obawy przed niedoborami i gwałtownym wzrostem kosztów, które mogą uderzyć w produkcję w przemyśle lotniczym, energetycznym i półprzewodnikowym. Z czym jest związany ten kryzys?

Chiny kontrolują pierwiastki ziem rzadkich. Kosmiczne ceny itru

Chiny, największy światowy dostawca itru, wprowadziły w kwietniu ograniczenia w odpowiedzi na amerykańskie taryfy, a w październiku br. je rozszerzyły. Mimo że w wyniku rozmów z USA doszło do wstrzymania części restrykcji, spór nie został w pełni rozstrzygnięty.

Chiny, kontrolując metale ziem rzadkich kluczowych dla przemysłu, wpływają na Europę, USA i światową gospodarkę. Eksport itru wciąż wymaga uzyskania od Pekinu licencji, co spowodowało opóźnienia i ograniczone dostaw. Globalne zapasy itru maleją, a ceny gwałtownie rosną.

- Europejskie ceny tlenku itru, używanego do produkcji powłok termoizolacyjnych, wzrosły od stycznia o 4400%, osiągając 270 dolarów za kilogram, jak wynika z danych Argus. Ceny w Chinach, wynoszące około 7 dolarów za kilogram, wzrosły o 16% w tym okresie, ale spadają, jak wynika z danych - podaje Reuters.

Wyścig o itr. Firmy monitorują sytuację

Oprócz wzrostu kosztów, w konsekwencji zmian następuje wydłużenie czasu produkcji, a także pojawia się ryzyko spadku wydajności sprzętu.

- Chińskie kontrole eksportu niewątpliwie są przyczyną trwającego już od kilku miesięcy wyścigu o itr - powiedziała Ellie Saklatvli, analityczka z Argus.

Uzależnienie od jednego dostawcy staje się poważnym ryzykiem dla bezpieczeństwa technologicznego.

- Rynek itru jest nieprzejrzysty, a informacje o zapasach poza Chinami są rozbieżne. Sześć źródeł branżowych podało szacunki zużycia na okres od jednego do dwunastu miesięcy. Kilka źródeł stwierdziło, że rezerwy prawdopodobnie różnią się znacznie w zależności od firmy - podaje Reuters.

Na razie nie ma jednak masowych przestojów. Firmy monitorują sytuację i próbują dywersyfikować źródła, jednak wymaga to czasu.

