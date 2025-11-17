Chiny kontrolują pierwiastki ziem rzadkich. Kosmiczne ceny itru

Paula Drechsler

Zmiany na rynku itru wywołały gwałtowny wzrost cen i niepewność wśród firm technologicznych na całym świecie. Chiny, jako główny eksporter, ograniczają dostawy, co utrudnia produkcję m.in. w przemyśle lotniczym i elektronicznym. W efekcie przedsiębiorstwa muszą dostosować strategie, by zagwarantować bezpieczeństwo technologiczne.

Chińskie ograniczenia na eksport metali ziem rzadkich, m.in. itru, wpływają na światową gospodarkę. Zdj. ilustracyjne.
Chińskie ograniczenia na eksport metali ziem rzadkich, m.in. itru, wpływają na światową gospodarkę. Zdj. ilustracyjne.Julian Stratenschulte / dpaAFP

Cenny itr. Wprowadzone ograniczenia mogą wywołać kryzys

Itr (yttrium) to pierwiastek chemiczny, który jest jednym z pierwiastków ziem rzadkich. Itr wykorzystuje się m.in. jako składnik stopów, np. do silników odrzutowych; w elektronice do wytwarzania lamp i elementów półprzewodnikowych. Ponadto itr znajduje zastosowanie w produkcji ceramiki, laserów i materiałów ogniotrwałych. Jego izotopy promieniotwórcze są też wykorzystywane w medycynie.

Ze względu na szerokie zastosowanie popyt na itr jest duży - ale jego zapasy maleją. Jak donosi Reuters, rodzą się obawy przed niedoborami i gwałtownym wzrostem kosztów, które mogą uderzyć w produkcję w przemyśle lotniczym, energetycznym i półprzewodnikowym. Z czym jest związany ten kryzys?

Chiny kontrolują pierwiastki ziem rzadkich. Kosmiczne ceny itru

Chiny, największy światowy dostawca itru, wprowadziły w kwietniu ograniczenia w odpowiedzi na amerykańskie taryfy, a w październiku br. je rozszerzyły. Mimo że w wyniku rozmów z USA doszło do wstrzymania części restrykcji, spór nie został w pełni rozstrzygnięty.

Chiny, kontrolując metale ziem rzadkich kluczowych dla przemysłu, wpływają na Europę, USA i światową gospodarkę. Eksport itru wciąż wymaga uzyskania od Pekinu licencji, co spowodowało opóźnienia i ograniczone dostaw. Globalne zapasy itru maleją, a ceny gwałtownie rosną.

- Europejskie ceny tlenku itru, używanego do produkcji powłok termoizolacyjnych, wzrosły od stycznia o 4400%, osiągając 270 dolarów za kilogram, jak wynika z danych Argus. Ceny w Chinach, wynoszące około 7 dolarów za kilogram, wzrosły o 16% w tym okresie, ale spadają, jak wynika z danych - podaje Reuters.

Wyścig o itr. Firmy monitorują sytuację

Oprócz wzrostu kosztów, w konsekwencji zmian następuje wydłużenie czasu produkcji, a także pojawia się ryzyko spadku wydajności sprzętu.

- Chińskie kontrole eksportu niewątpliwie są przyczyną trwającego już od kilku miesięcy wyścigu o itr - powiedziała Ellie Saklatvli, analityczka z Argus.

Uzależnienie od jednego dostawcy staje się poważnym ryzykiem dla bezpieczeństwa technologicznego.

- Rynek itru jest nieprzejrzysty, a informacje o zapasach poza Chinami są rozbieżne. Sześć źródeł branżowych podało szacunki zużycia na okres od jednego do dwunastu miesięcy. Kilka źródeł stwierdziło, że rezerwy prawdopodobnie różnią się znacznie w zależności od firmy - podaje Reuters.

Na razie nie ma jednak masowych przestojów. Firmy monitorują sytuację i próbują dywersyfikować źródła, jednak wymaga to czasu.

