"Ostry miecz" w powietrzu. Chiny prezentują dron GJ-11 w formacji z J-20 i J-16D

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (PLA) pochwaliła się krótkim filmem upamiętniającym 76. rocznicę powstania Sił Powietrznych. Po raz pierwszy w takim oficjalnym materiale wideo pojawił się dron typu stealth GJ-11 latający w formacji z myśliwcem J-20 oraz samolotem do walki elektronicznej J-16D, co według komentatorów wojskowych w Pekinie ma ilustrować rosnące możliwości współpracy między załogowymi i bezzałogowymi jednostkami.

Chiny ujawniają postępy w integracji dronów i myśliwców. "Ostry miecz" u boku J-20 i J-16D
Chiny ujawniają postępy w integracji dronów i myśliwców. "Ostry miecz" u boku J-20 i J-16D China Military Bugle @ChinaMilBugle (screen z nagrania)Twitter

Film zatytułowany "Dalekosiężne marzenia" przedstawia rozwój chińskiego lotnictwa z perspektywy zwykłej rodziny, podkreślając jednocześnie osiągnięcia technologiczne PLA. W ujęciach najbardziej komentowanych przez media państwowe, GJ-11, znany także jako "Ostry miecz", opuszcza hangar i dołącza do formacji z J-20 "Weilong" oraz J-16D, pełniąc rolę autonomicznego partnera dla samolotów załogowych.

"Ostry miecz" w powietrzu

Eksperci wojskowi wskazują, że takie połączenie jest logiczne z punktu widzenia nowoczesnych operacji uderzeniowych, bo pozwala na tworzenie wielowarstwowych efektów w przestrzeni powietrznej, łącząc działania wojny elektronicznej, penetrację obrony przeciwnika i zadania uderzeniowe lub rozpoznawcze dronów. J-16D może bowiem zakłócać radar przeciwnika i prowadzić działania wojny elektronicznej, podczas gdy J-20 i GJ-11 wykorzystują swoje zdolności stealth, by przenikać linie obrony wroga i niszczyć kluczowe cele.

GJ-11 może działać jako przedłużenie samolotu załogowego, wchodząc głębiej w strefy wysokiego ryzyka
komentował Song Zhongping, ekspert ds. wojskowości, cytowany przez Global Times.

Bezzałogowy skrzydłowy

Wang Ya'nan, redaktor magazynu Aerospace Knowledge, dodaje, że dron może pełnić rolę rozpoznawczą lub działać jako "skrzydłowy" chroniący myśliwce załogowe. Publiczne pokazy wideo mają świadczyć o pewnym stopniu dojrzałości Chin w integrowaniu dronów, myśliwców i samolotów wsparcia w skoordynowane systemy bojowe.

GJ-11, mierzący około 10 metrów długości i z rozpiętością skrzydeł niemal 14 metrów, wyposażony jest w wewnętrzną komorę na broń i technologie redukujące sygnaturę radarową. W ubiegłym roku dron był już prezentowany w wersji morskiej, zdolnej do operowania z pokładów okrętów, co podkreśla rosnące ambicje Chin w zakresie lotnictwa bezzałogowego.

Współpraca maszyn załogowych i bezzałogowych to priorytet dla wszystkich głównych sił powietrznych. Liczą się nie tylko sprzęt, ale też dowodzenie, bezpieczne łącza danych i doktryna. Film pokazuje postęp, ale nie dowodzi pełnej gotowości operacyjnej
mówi Ian Easton, analityk z Pekinu.

Zobacz również:

Ogromny transport najnowszych wozów bojowych BMP-3 na Krymie
Militaria

Wykryli ogromny transport broni na linię frontu. Rosjanie idą jak burza

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek
    "Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze