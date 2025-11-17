Black Friday odkryje najlepsze smartfony do 1500 zł. Jaki dodać do koszyka?

Spis treści: Kiedy jest Black Friday 2025 w Polsce? Jaki smartfon do 1500 zł z dobrym aparatem? Jaki smartfon do 1500 zł z dobrą baterią?

Kiedy jest Black Friday 2025 w Polsce?

"Czarny Piątek" to zwyczaj, który przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tam jest on obchodzony w następny dzień po Święcie Dziękczynienia, które wypada w czwarty czwartek listopada. Black Friday w Polsce jest tego samego dnia, co w USA i pozostałych krajach, czyli 28 listopada 2025. Na ten dzień wielu sprzedawców, zwłaszcze elektroniki, szykuje wyjątkowe okazje. Dobre deale ustrzelić można jednak już wcześniej. Poprzedzające to wydarzenie tygodnie to tzw. Black Weeks. Sporo sklepów przygotowało promocje również na tę część miesiąca.

Black Friday jest nie tyle świętem, co zwyczajem - chyba że mówimy o święcie konsumpcji. Ma to dwojakie oblicze. Z jednej strony rzeczywiście możemy kupić sprzęt taniej niż w ciągu roku, jeśli go potrzebujemy. Możemy też kupić prezenty na święta w okazyjnych cenach. Z drugiej strony zwyczaj ten bywa krytykowany za nakręcanie konsumpcjonizmu, czyli kupowania rzeczy niepotrzebnych, by w ten sposób poprawić sobie humor i status społeczny. Odpowiedzialne i przemyślane zakupy pozwalają jednak dobrze wykorzystać ten dzień - dzięki wszechobecnym promocjom możemy sporo zaoszczędzić i w końcu udać się na długo planowane zakupy. To również okazja do zakupu nowego smartfona w dobrej cenie.

Jaki smartfon do 1500 zł z dobrym aparatem?

W modelach smartfonów do 1500 zł można już spodziewać się dobrego aparatu. Nadal nie będzie on tak doskonały, jak we flagowych modelach iPhone'na, Google Pixela czy Samsunga Galaxy, ale różnica ta nie będzie już tak wyraźna jak w przypadku budżetowców z tzw. niskiej półki konsumenckiej, nazywanej też czasem eufemistycznie "entry level". Jeśli potrzebujesz nowego telefonu, warto rozejrzeć się za nim w trakcie Black Friday oraz Black Weeks.

Na pierwszy ogień sprawdźmy Vivo V60 Lite 5G. To bardzo świeży model z Androidem 15, który trafił do sprzedaży we wrześniu 2025. Tylny aparat o rozdzielczości 50MP (8192x6144 px), oparty na matrycy Sony IMX882, współpracuje tu z drugim aparatem szerokokątnym (120°) 8MP. Zdaniem ekspertów to jedna z najlepszych opcji w tym segmencie cenowym - w tym także dzięki algorytmowi AI Master HD, który zadba o jakość i ekspozycję zdjęć nocnych. Całości dopełnia oczywiście przedni aparat do selfie. Posiada on dość dużą matrycę 32MP i specjalne oświetlenie portretowe AI Aura Light zapewniające lepsze oświetlenie twarzy niż klasyczna lampa błyskowa LED. U większości sprzedawców cena tego modelu wynosi 1 299,99 zł. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach pojawią się lepsze oferty.

Mocnym kandydatem będzie też Xiaomi POCO X6. Wydany w styczniu 2024, został wyposażony w aparat tylny 64MP z technologiami PDAF (szybkim autofokusem z detekcją fazy) oraz OIS (optyczną stabilizacją obrazu). Dopełniają go dodatkowy aparat ultraszerokokątny (120°) 8MP oraz aparat makro 2MP. Z przodu zainstalowano aparat 16MP. Ceny zaczynają się od 1099 zł i mogą dochodzić nawet do ponad 2000 zł w zależności od konfiguracji i sklepu. Jest też wyższy model Xiaomi POCO X6 Pro, który można ustrzelić nawet za 1499 zł. W przypadku aparatu ma on taką samą specyfikację, ale zdaniem ekspertów tworzy lepsze zdjęcia dzięki dodatkowym technologiom i wyższej wydajności.

Dla fanów Samsunga także znajdzie się coś aktualnego i z dobrym aparatem w tej cenie. Eksperci często wskazują na model Samsung Galaxy A55 5G z marca 2024 r. jako najlepszy w tym segmencie. Na pokładzie znajduje się potrójny aparat tylny: główny obiektyw 50MP, f/1.8 z funkcjami PDAF i OIS, obiektyw ultraszerokokątny 12MP, f/2.2 (123°) i obiektyw makro 5MP, f/2.4. Frontowy obiektyw do selfie ma zaś parametry 32MP, f/2.2, ogniskowa 26mm. Model można ustrzelić w cenie od ok. 1228 zł do prawie 2900 zł w zależności od konfiguracji.

Jaki smartfon do 1500 zł z dobrą baterią?

Twoim priorytetem jest wytrzymała bateria i chcesz zabierać smartfona na dłuższe wycieczki bez obawy, że rozładuje się gdzieś na odludziu? A może masz dość codziennego wiszenia na kablu ładowarki przez większość czasu - bo w końcu to urządzenie mobilne, a nie telefon stacjonarny. To znak, że warto rozejrzeć się za smartfonem z potężną baterią. A kiedy jest na to lepszy czas niż właśnie w Black Friday lub Black Weeks?

Coraz częściej dostępne są modele, które nie poświęcają innych parametrów za cenę pojemności baterii - jak w przypadku budżetowców z przerośniętym akumulatorem. Co o takiej charakterystyce można znaleźć w przedziale od 1000 do 1500 zł? Sprawdź najlepsze propozycje z tej klasy urządzeń:

DOOGEE S200X z baterią 10100mAh i ekranem 6,72" w cenie od ok. 1225 zł.

Blackview BV9300 Pro z baterią 15080 mAh i ekranem 6,7" (+ dodatkowy ekran 1,3") w cenie od ok. 1175 zł.

Ulefone Armor 24 z baterią 22000 mAh i ekranem 6,78" w cenie od ok. 1007 zł.

Oukitel WP19 z baterią 21000mAh i ekranem 6,78" w cenie od ok. 1149 zł.

Smartfony z dobrą baterią często reprezentują specyficzny segment "pancerniaków". To modele trwalsze, grubsze i cięższe niż typowe flagowce wagi piórkowej, nieraz także o wyższych stopniach ochrony IP (oznaczające pyłoszczelność i ochronę przed wodą). Taką cegłę można śmiało zabrać na budowę czy dłuższą wycieczkę. A kiedy jesteś w domu, możesz na parę dni zapomnieć o ładowaniu.

Wszystko dzięki akumulatorowi o pojemności kilkukrotnie wyższej niż w typowym smartfonie. Warto jednak zwrócić uwagę także na inne parametry, takie jak przekątna ekranu (im wyższa, tym szybciej bateria się rozładuje), pamięć RAM, procesor i aparat.

