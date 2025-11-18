Główną ideą współpracy jest umożliwienie szybkiej lokalnej produkcji części w miejscach, gdzie dostęp do klasycznych zakładów przemysłowych jest niemożliwy. Branża od lat marzyła o "polowych fabrykach", a teraz niemiecki duet zamierza to marzenie zrealizować.

NEXOS.Group włączy do swojej oferty zaawansowane systemy drukowania CR-3D oparte na technologii ekstruzji, to rozwiązanie ma zasilać mobilne stanowiska produkcyjne, które sprawdzą się w strefach katastrof, odległych warsztatach czy w sytuacjach taktycznych.

Druk 3D tam, gdzie brakuje fabryk

Sercem projektu jest FieldRack, czyli przemysłowa mobilna jednostka druku 3D opracowana przez CR-3D. To urządzenie przygotowane do pracy w ekstremalnych warunkach: potrafi wytwarzać części zamienne, narzędzia czy funkcjonalne komponenty dokładnie tam, gdzie są potrzebne - bez logistyki, bez czekania na dostawę, bez wielkich hal produkcyjnych.

FieldRack umożliwia wytwarzanie części i narzędzi bezpośrednio w miejscu działań, niezależnie od scentralizowanych struktur produkcyjnych

FieldRack - przemysłowa drukarka gotowa do akcji

Aby pokazać jego możliwości, system zabudowano na elektrycznej platformie terenowej ROVO od HAWE Mattro GmbH. Efekt? Autonomiczna mobilna fabryka, zdolna dotrzeć tam, gdzie zwykły sprzęt nie ma prawa wjechać i działać od razu po zatrzymaniu pojazdu.

Partnerstwo obejmuje trzy kluczowe obszary działalności NEXOS.Group, tj. NEXOS.Robotics (mobilne platformy produkcyjne), NEXOS.Defence (produkcja w warunkach wojskowych, FieldRack staje się częścią inicjatywy Defence Exchange Manufacturing, która zakłada rozproszone autonomiczne wytwarzanie części dla oddziałów rozmieszczonych w terenie) oraz NEXOS.Works (drukarki CR-3D zostaną włączone do istniejących systemów automatyki NEXOS, wzmacniając ich zdolności w zakresie obsługi części, produkcji i przepływów cyfrowych).

Obie firmy podkreślają, że współpraca jest komplementarna i CR-3D koncentruje się na solidnej technologii addytywnej, a NEXOS zajmuje się integracją z platformami mobilnymi i modułowymi systemami automatyzacji. Wspólnym celem nie jest walka na rynku, lecz tworzenie nowej kategorii rozwiązań: terenowej produkcji na żądanie. Jak podkreślił przedstawiciel NEXOS.Group:

Traktujemy tę współpracę jako krok w stronę nowych scenariuszy zastosowań - to rozszerzenie ekosystemu, a nie konkurencja dla dotychczasowych partnerów automatyki.

