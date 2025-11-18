Black Friday 2025 oraz poprzedzające Czarny Piątek promocje w ramach Black Weeks to dobry moment na zakup nowego smartfona. Popularne flagowce różnych producentów można nabyć w niższych cenach. Nierzadko obniżki przekraczają nawet tysiąc złotych i więcej. Jakimi urządzeniami warto się zainteresować i ile trzeba za nie zapłacić?

Apple iPhone 17 Pro i Max na Black Weeks tańsze o kilkaset złotych

Apple iPhone 17 Pro i Max na Black Weeks tańsze o kilkaset złotych. Apple materiały prasowe

Smartfony iPhone 17 Pro i Max to nowe flagowce Apple, których ceny są jeszcze stosunkowo wysokie. Wszak oba trafiły do sklepów zaledwie kilka tygodni temu i na razie nie ma co liczyć na drastyczne obniżki cen. W ramach ofert poprzedzających Black Friday 2025 można już jednak trochę zaoszczędzić. Nawet ponad 500 złotych. Wybrani sprzedawcy oferują najnowsze telefony z logo nadgryzionego jabłka w cenach niższych do 550 złotych i dotyczy to opcji podstawowych z 256 GB pamięci na dane. W przypadku pojemniejszych wersji można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych więcej. Jeśli się dobrze rozejrzycie, to być może znajdziecie jeszcze lepsze oferty.

Smartfony iPhone Air oraz 16 i 15 Pro nawet tysiąc złotych taniej

Sytuacja wygląda jeszcze lepiej w przypadku smartfonów iPhone Air oraz zeszłorocznych telefonów z iOS, a nawet sprzed dwóch lat. Tutaj obniżki przekraczają nawet ponad tysiąc złotych. Dla przykładu iPhone'a Air uda wam się znaleźć w ramach ofert Black Weeks w cenie od około 4200 złotych, a pamiętajmy, że jest to świeże urządzenie. Dla porównania standardowe ceny tego urządzenia zaczynają się od 5299 złotych (według cennika producenta). Podstawowego iPhone'a 16 kupicie dziś już nawet za mniej niż 3 tys. złotych. Natomiast za nieco ponad 3 tys. złotych uda się upolować model 15 Pro sprzed dwóch lat, który nadal jest ciekawym wyborem i z pewnością warto rozważyć go w trakcie podejmowania decyzji zakupowych.

Samsung Galaxy S25 przed Black Friday 2025 w super promocjach

Samsung Galaxy S25 przed Black Friday 2025 w super promocjach. Samsung materiały prasowe

Załóżmy jednak, że nie interesuje was iPhone. Wszak na rynku jest całe mnóstwo innych ciekawych smartfonów z Androidem. Do nich z pewnością zalicza się seria Samsung Galaxy S25. Obecnie na tych telefonach można zaoszczędzić nawet więcej niż 2 tys. złotych. Podstawowy model (mający 128 GB wbudowanego miejsca na dane) uda się już kupić za nieco ponad 2,5 tys. złotych. Natomiast topowy flagowiec Samsung Galaxy S25 Ultra w ramach promocji z okazji przed Black Friday 2025 jest oferowany nawet za mniej niż 4 tys. złotych. Jeśli dobrze się rozejrzycie, to bez problemu znajdziecie promocje w cenach od 3849 złotych.

Smartfony Samsung Galaxy S24 w dużo niższych cenach

Warto także rozejrzeć się za telefonami z serii Samsung Galaxy S24. Zeszłoroczne flagowce potaniały już wcześniej, ale w ramach Black Weeks uda się je nabyć w rekordowo niskich cenach. Dla przykładu podstawowy model ze 128 GB pamięci kosztuje już tylko nieco ponad 2 tys. złotych. Wersja FE jest jeszcze tańsza, bo tutaj z powodzeniem można znaleźć oferty w cenach zaczynających się od zaledwie 1999 złotych. Pod uwagę z pewnością warto wziąć także topowego Samsunga Galaxy S24 Ultra, którego uda się znaleźć nawet za około 3 tys. złotych.

Fotoflagowiec Xiaomi 15 Ultra taniej o ponad tysiąc złotych

Fotoflagowiec Xiaomi 15 Ultra taniej o ponad tysiąc złotych. Xiaomi materiały prasowe

Xiaomi 15 Ultra to obecnie najdroższy smartfon w ofercie chińskiej marki, której produkty w Polsce cieszą się wielkim zainteresowaniem. Co wcale nie oznacza, że na telefon trzeba wydać dziś około 6 tys. złotych, jak to było w dniu premiery kilka miesięcy temu. W ramach ofert poprzedzających Black Friday 2025 uda się go kupić za mniej. Na stronie producenta będzie to kwota na poziomie ponad 5,5 tys. złotych. Można jednak jeszcze taniej. Najlepsza oferta, którą obecnie uda się znaleźć, jest z ceną niespełna 4,9 tys. złotych. To ponad tysiąc złotych oszczędności w porównaniu do kwot sprzed kilku miesięcy.

Oppo Find X9 przed Black Friday 2025 tańszy o kilkaset złotych

Oppo Find X9 to ostatni, ciągle świeży flagowiec marki, którego europejska premiera odbyła się w zeszłym miesiącu. Standardowa cena smartfona została ustalona na 4699 złotych w przypadku modelu z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Czy da się go kupić taniej? W ramach ofert z cyklu Black Weeks tak i da się sporo zaoszczędzić, bo nawet 700 złotych i urządzenie uda się nabyć już za niespełna 4 tys. złotych. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku topowego flagowca Oppo Find X9 Pro, który normalnie kosztuje 5499 złotych. Jeśli dobrze się rozejrzycie, to znajdziecie oferty, gdzie oszczędności sięgają nawet blisko tysiąca złotych.

OnePlus 13 i 13R w promocji Black Friday 2025

OnePlus 13 i 13R w promocji Black Friday 2025. OnePlus materiały prasowe

OnePlus również przygotował własną ofertę promocyjną z okazji Black Friday 2025 i w jej ramach na ostatnich flagowcach marki można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Czarnopiątkowa oferta producenta obejmuje m.in. smartfony OnePlus 13 i 13R. Ten pierwszy potaniał o ponad 400 złotych. Natomiast w przypadku drugiego przygotowano ofertę z ceną niższą o ponad 600 złotych. Oczywiście dla chcącego nic trudnego i można poszukać także inne promocje, a tutaj oszczędności sięgają nawet ponad tysiąc złotych.

Smartfony Google Pixel 10 w nowych cenach na Czarny Piątek

Seria Google Pixel 10 debiutowała w sierpniu i są to nadal świeże smartfony. Mimo to ich ceny w ramach ofert poprzedzających Black Friday 2025 również spadły. Firma na Czarny Piątek przygotowała promocję, która obowiązuje do 1 grudnia. W jej ramach na podstawowym telefonie można zaoszczędzić 550 złotych, bo jego cena została obniżona do 3399 złotych. Największe oszczędności czekają jednak na klientów decydujących się na zakup modelu Google Pixel 10 Pro XL. Tutaj obniżki wynoszą aż 700 złotych. W przypadku mniejszego modelu Pro będzie to kwota 450 złotych.

