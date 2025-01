Flagowce Samsunga i nowy król Androida

Już niedługo, bo 22 stycznia odbędzie się oficjalny pokaz nowych smartfonów Samsunga. Styczniowe wydarzenie jest szczególnie istotne dla fanów telefonów z Androidem - to właśnie na nim koreański producent prezentuje swoje flagowe modele, czyli bazowe Galaxy, te z plusem i najważniejszego gracza, flagowca nad flagowce - model Ultra. Tym razem przyszedł czas na Samsunga Galaxy S25 Ultra, czyli nowego topowego mocarza, który będzie najpewniej dzierżył koronę króla Androida.

Co zaoferuje nowy smartfon? Teoretycznie powinniśmy poczekać do oficjalnej prezentacji, jednak w praktyce w sieci pojawiły się już informacje dotyczące nowego urządzenia. I jest ich całkiem sporo, bo mowa tu zarówno o specyfikacji, jak również o wyglądzie czy cenach w poszczególnych regionach świata. Pora zatem przejść do konkretów.

Specyfikacja Galaxy S25 Ultra - ma być lepiej

Nowe wersje smartfonów rok do roku oferują raczej niewiele zmian. To zdecydowanie bardziej przypomina ewolucję pewnych idei, aniżeli rewolucyjne wprowadzanie dużych nowości i zmienianie tego, co mieliśmy okazję zobaczyć nieco wcześniej. Tak będzie również w przypadku Galaxy S25 Ultra, choć możemy być pewni tego, że Samsung zadbał o kilka ważnych zmian.

Po pierwsze, pamięć RAM. Nowy najmocniejszy flagowiec ma zapewnić możliwość wyboru wersji z 16 GB RAM. Wciąż pozostaje "słabsza" opcja oferująca 12 GB, choć to nadal dużo. Jeżeli chodzi o miejsce na dane, to rozstrzał jest spory - od 256 gigabajtów do 1 terabajta. Nie ma się co martwić o procesor - układ w nowym Galaxy 25 Ultra to Snapdragon 8 Elite. Mocy nie zabraknie.

Co istotne, nowy flagowiec Samsunga będzie węższy, ale dłuższy. Na pewno ułatwi to obsługę jedną ręką i z pewnością jest to dobra informacja dla części użytkowników. O jakich wymiarach mowa? Zgodnie z informacjami podanymi przez Roland Quandt:

szerokość - 77,6 mm

długość - 162,8 mm

grubość - 8,2 mm

waga - 219 gramów

Jaka cena Samsunga S25?

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zdecydował się na podwyżkę ceny względem tego, co zaproponowano nam w ubiegłym roku. Według przecieków poszczególne wersje Samsunga Galaxy Ultra 25 będą wycenione na:

256 GB - 1571 euro

512 GB - 1696 euro

1 terabajt - 1948 euro

To w przeliczeniu daje nam odpowiednio 6700, 7240 i 8300 złotych. Oczywiście nie są to oficjalne polskie ceny, bo do kwoty wymaganej do zakupu w naszym kraju konieczne będzie doliczenie dodatkowych ceł i podatków. Smartfon nie będzie tani.

Będzie narzekanie? Chodzi o baterię

Problemem w związku z nowym Samsungiem może okazać się bateria i ładowanie smartfona. Przecieki sugerują, że producent zdecydował się na zaimplementowanie szybszego ładowania bezprzewodowego 25W - ale co z tym tradycyjnym? Tu brak informacji o zmianach co może sugerować, że zarówno szybkość, jak i sama pojemność ogniwa nie ulegną zmianom.

Dla wielu osób może to być przeszkoda nie do przejścia. W obecnych czasach wiele tańszych urządzeń oferuje zarówno ogromny zapas pamięci RAM, szybki procesor, jak i technologię ładowania pozwalającą zapewnić cały dzień pracy w ledwie kilkanaście do kilkudziesięciu minut z ładowarką. To coś, czego koreański producent najpewniej w tym roku nie zagwarantuje. A szkoda, bo wystarczyłoby, aby telefon był absolutnym topem w każdej kategorii.

