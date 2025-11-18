Ważny samolot przyleciał do Polski. To szpiegowski G550 CAEW

Jak podaje profil Polish Military Radar, samolot G550 CAEW rozpoczął po godzinie 22:30 17 listopada czasu lokalnego operację nad Polską. Platforma FlightRadar24 nie pokazywała lotu na terenie naszego kraju. Niemniej wiadomo, że samolot około godziny 3:10 wyleciał znad naszego kraju, z powrotem do Włoch.

Włoski G550 CAEW to samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia, służący do prowadzenia rekonesansu z powietrza. Może obserwować działania armii wrogiego państwa, z bezpiecznego terytorium. Ta maszyna regularnie pojawia się nad polskim niebem, latając najczęściej na terenie wschodniej Polski, starając się obserwować region Białorusi oraz Obwodu Królewieckiego.

Włoski G550 do podniebnego obserwowania

G550 CAEW to zmodyfikowany przez Izraelczyków cywilny odrzutowiec, dostosowany do wymagań armii. Płatowiec został odpowiednio przystosowany pod kątem operowania na większym pułapie przy zwiększonym zasięgu lotu. Widoczne na samolocie zaokrąglenia, to miejsca, w których umieszczono anteny radarowe. Dzięki temu G550 CAEW może prowadzić rekonesans w zakresie 360 stopni.

Włoski G550 CAEW był jednym z samolotów, który brał udział w obserwacji nieba podczas naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony w nocy 9/10 września Wikimedia Commons

Samolot wykorzystuje system radarowy EL/W-2085 z radarem technologii AESA, czyli aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym. Może śledzić do 1000 obiektów jednocześnie na dystansie 450 kilometrów. G550 CAEW tworzy tak naprawdę całą mapę z wyszczególnionymi stanowiskami sojuszników, jak i wroga, dając ogląd armii co do nadchodzącego zagrożenia. Przy tym z jego pokładu można koordynować kierunki ataku jednostek lądowych lub obronę przed np. atakiem dronów.

Parametry taktyczno-techniczne samolotu G550 CAEW:

Długość: 29,39 m

Rozpiętość skrzydeł: 28,50 m

Napęd: 2x silniki turboodrzutowe Rolls-Royce BR710C4-11

Prędkość maksymalna: 1084 km/h

Zasięg lotu: 12501 km

Maksymalny czas lotu: 9 godzin

Warto dodać, że Polska ma dwa samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia Saab 340B AEW-300. Pierwsza z tych maszyn przyleciała do Polski w marcu.

