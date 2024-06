Pierwsze samoloty wczesnego ostrzegania w Polsce

Polska zamówiła dwa samoloty Saab 340 AEW&C w lipcu 2023. Jako samoloty wczesnego ostrzegania mają za zadanie wykrywać wszelkie zagrożenie, jakie może kierować się w stronę naszego kraju. Są w praktyce powietrznymi radarami, mającymi pomóc zobaczyć niepokojące ruchy obcych wojsk na granicy czy lot rakiety bądź samolotu na nasze terytorium. Dlatego są tak ważne dla naszych Sił Powietrznych.



Dwa samoloty Saab 340 AEW&C kosztowały Polskę 230 mln dolarów. W tych kosztach zawarto jeszcze pakiet szkoleń oraz zaplecze logistyczne, jak i serwisowe na eksploatację maszyn. Podkreśla się jednak, że ich pozyskanie może być przejściowym rozwiązaniem, przed zakupem maszyn lepszej kategorii. Samoloty AEW&C, które kupiliśmy, wyprodukowano w 1997 i 1998 roku.

Zdjęcie Drugi Saab 340 AEW&C po wylądowaniu w Polsce / @pawelbejda / Twitter

Saab 340 AEW&C to podniebny radar

Saab 340 AEW&C to tak naprawdę zmodyfikowany samolot cywilny Saab 340. Jego charakterystyczna górna konstrukcja to stacja radarowa stworzona przez Ericsson Microwave Systems. Mogą wykryć pocisk manewrujący z odległości nawet kilkuset kilometrów. To znacznie więcej niż tradycyjne radary naziemne.

Parametry taktyczno-techniczne samolotu Saab 340 AEW&C:

Długość: 19,73 m

Rozpiętość skrzydeł: 21,44 m

Maksymalna masa startowa: 13155 kg

Napęd: 2x silniki turbośmigłowe General Electric CT7-5A2

Prędkość maksymalna: 502 km\h

Pułap: 7500 m

Maksymalny czas lotu: 6 godzin