Zielone automaty paczkowe Allegro One Box pojawiają się w kolejnych miejscach i nie ma ich jeszcze tak dużo, co Paczkomatów firmy InPost, ale takich maszyn ciągle przybywa. Gigant rynku e-commerce zdecydował się więc na ich udostępnienie dla przesyłek, które nie są związane z transakcjami zawieranymi w platformie.

Maszyny Allegro One Box z możliwością nadawania paczek dla wszystkich

Firma poinformowała, że zdejmuje dotychczasowe ograniczenie maszyn Allegro One Box, którą było wysyłanie (także zwrotów) i odbieranie przesyłek związanych z transakcjami zawieranymi w popularnej platformie. Teraz paczkę może nadać tam każdy. Gdzie jest haczyk?

Chcąc nadać paczkę do innej osoby poprzez automat Allegro One Box należy dysponować kontem w serwisie Allegro. To pozwala na opłacenie przesyłki w aplikacji mobilnej lub przeglądarce. Do wysłania paczki nie jest potrzebna drukowana etykieta. Wystarczy kod wygenerowany w aplikacji. Co bardzo ważne, odbiorca nie musi posiadać konta w platformie i po dotarciu paczki otrzyma wiadomość SMS z informacją oraz kodem odbioru.

Do nowej usługi dopuszczono wszystkie maszyny paczkowe Allegro One Box, których w Polsce jest już ponad 8 tys. Paczkę można więc nadać w dowolnej z nich.

Nowa usługa dla Allegro One Box z promocją na start

Usługa w formie programu pilotażowego wystartowała 9 grudnia i firma na start przygotowała ofertę promocyjną. W jej ramach klienci mogą nadać pierwsze trzy przesyłki w cenie zaledwie jednej złotówki. Promocja obowiązuje do 31 grudnia br. i chcąc z niej skorzystać należy mieć aktywny plan Allegro Smart!.

Do 31 marca 2026 r. obowiązują niskie ceny przesyłek zaczynające się od 9,99 zł (dla pierwszych 100 paczek). Po całkowitym zakończeniu promocji będzie to od 12,99 zł za gabaryt S i od 16,99 zł za rozmiar L.

Chcąc skorzystać z nowej usługi Allegro musicie dysponować bieżącą wersją aplikacji mobilnej. W przypadku urządzeń z Androidem musi to być wydanie z numerkiem 9.51 lub wyższym. Na telefonach z iOS jest to aktualizacja 8.52 lub nowsza. Generowanie przesyłek jest możliwe także poprzez serwis uruchamiany w przeglądarce internetowej.

