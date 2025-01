Allegro zapowiada program Smart! Monety.

Monety na Allegro to program uruchomiony kilka lat temu. W ramach różnych okazji pozwala on klientom na odbieranie specjalnych monet, które następnie można zamienić na zniżki podczas opłacania zakupów. Gigant poinformował, że jeszcze w tym miesiącu rozwiązanie to zostanie zastąpione.

Nowy program Allegro Smart! Monety jeszcze w styczniu

Allegro zapowiedziało, że jeszcze w tym miesiącu dotychczasowy program zostanie zastąpiony nowym o nazwie Smart! Monety. Zasady uczestnictwa ulegną pewnym zmianom. Jak sama nazwa wskazuje, chęć zbierania monet będzie teraz równoznaczna z koniecznością posiadania jednego z pakietów Smart!. W przeciwnym wypadku nie będą one oferowane.

Powyższa zmiana nie spodoba się wszystkim użytkownikom, ale jest jeszcze inna, która to już powinna przypaść do gustu każdemu. Mowa o wymienianiu zebranych monet na zniżki. Obecnie jest tak, że można to zrobić z co najmniej 5 monetami. W nowym programie będzie to możliwe z dowolną liczbą – od zaledwie jednej. Przelicznik pozostaje bez zmian i jest to 1 moneta = 1 złotówka zniżki na zakupy.

Jest jasne, że zapowiedziane zmiany mają na celu zachęcić użytkowników Allegro do zakupu jednego z pakietów Smart! Oferuje on dostęp do specjalnych okazji oraz uprawnia do darmowych wysyłek paczek przy zakupach za minimum 45 zł od jednego sprzedawcy.

Nowe "monety" na Allegro od 29 stycznia

Gigant poinformował, że zamierza wprowadzić powyższe zmiany od 29 stycznia (dokładnie od godziny 11:00). Zebrane dotychczas monety nie przepadają i te, które zostaną przypisane do konta do 28 stycznia (włącznie) będzie można wykorzystać na zniżki na starych zasadach.

Warto dodać, że w przypadku rezygnacji z pakietu Allegro Smart! zebrane monety (na nowych zasadach) również nie przepadną. Nie będzie można jednak ich wymieniać na zniżki, ale zostaną zachowane na koncie przez 365 dni i po ponownej aktywacji znowu będzie można je wykorzystać.

Pozostaje jeszcze kwestia górnych limitów, których nie doprecyzowano. Dotychczas użytkownicy mający konto na Allegro krócej niż rok mogli zebrać w ciągu 12 miesięcy maksymalnie 50 monet. Osoby z dłuższym stażem obowiązuje limit 3 tys. monet.

Humanoidalne roboty lekarstwem na samotność? © 2025 Associated Press