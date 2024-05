Allegro Smart na 8 miesięcy za darmo. Nowa promocja

Spis treści: 01 Wyprzedaże na Allegro

Allegro to polski gigant rynku ecommerce, który regularnie organizuje tzw. Smart Week, czyli okres specjalnych promocji dla posiadaczy abonamentu Allegro Smart. W tym czasie czeka na nas sporo promocji z praktycznie wszystkich kategorii serwisu. Usługa Smart pozwala jednocześnie na otrzymanie darmowej dostawy swoich produktów do paczkomatów, lub kurierem do domu.

Chociaż Allegro Smart! pozwala znacząco zaoszczędzić na dostawach, to nie wszyscy użytkownicy portalu posiadają stosowną subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście się przekonać do tego rozwiązania, to natrafiła się idealna okazja. Już teraz możecie odebrać aż 8 darmowych dostaw na 8 miesięcy. To prawie tak, jakbyśmy dostali popularnego Smarta za darmo, prawda? Sprawdźmy, jak działa promocja.

Promocja Smart! od Allegro jest całkiem przejrzysta i nie ma w niej żadnych haczyków. Już teraz możemy odebrać 8 darmowych dostaw na 8 miesięcy - czyli mniej więcej do końca roku. Co ważne, nie musimy podpinać karty płatniczej do konta ani nic podobnego - to z pewnością ucieszy część użytkowników.

Jest to zatem swego rodzaju okres próbny. Allegro zaznacza, że po tym czasie usługa nie zostanie automatycznie przedłużona i od nas zależy, czy będziemy chcieli rozpocząć subskrypcję.

A jak działa Allegro Smart? Dzięki darmowym dostawom możemy liczyć na:

Darmową przesyłkę do paczkomatu, jeżeli wartość zamówienia przekracza 45 zł

Darmową przesyłkę kurierską, jeżeli wartość zamówienia przekracza 65 zł

Duże zmiany w serwisie

Już wkrótce na Allegro rozpoczną się duże zmiany, o czym informowaliśmy jeszcze w marcu - serwis ma przestać być "graciarnią". Co to oznacza? Już od lipca tego roku rozpocznie się poważne sortowanie ofert sprzedających. Oferowane produkty będą musiały pokrywać się z prowadzonym przez serwis katalogiem.

Z jednej strony zmniejszona zostanie liczba stron wyszukiwania, z drugiej ciężej będzie sprzedać coś nietypowego. Na szczęście w tych przypadkach zastosowanie będą mieć rozbudowane ścieżki kategorii. Oby zostało to wprowadzone odpowiednio skutecznie.