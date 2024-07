Sprzedajesz na Allegro Lokalnie? Mamy złe wieści

Allegro Lokalnie zostało uruchomione kilka lat temu i jest to część długofalowej strategii giganta rynku e-commerce. W tej platformie oferty wystawiane są przez prywatnych sprzedawców i choć ich widoczność już teraz w zwykłej wersji Allegro nie napawa optymizmem, tak w drodze są kolejne zmiany, które dla użytkowników z pewnością będą dotkliwe.

Allegro nie pokaże w głównym serwisie ofert z Lokalnie

Sprzedający za pośrednictwem Allegro Lokalnie muszą szykować się na kolejne zmiany i te sprawią, że docieranie z ich ofertami do szerszego grona klientów stanie się jeszcze bardziej utrudnione. Kiedy to nastąpi?

Zmiany zostaną wprowadzone w życie od 1 października br. Od tego dnia oferty wystawiane na Allegro Lokalnie będą widoczne jedynie w tej platformie. To oznacza, że nie będą już pojawiać się w wynikach wyszukiwania głównego serwisu giganta i dotyczy to większości kategorii, ale nie wszystkich. Przewidziano pewne wyjątki i są to:

Nieruchomości,

Samochody,

Motocykle i quady,

Maszyny,

Przyczepy, naczepy,

Inne pojazdy i łodzie.

W przypadku ofert z wymienionych wyżej kategorii widoczność pozostanie zachowana w obu serwisach. W pozostałych będzie ograniczona tylko do Allegro Lokalnie.

To nie jedyne zmiany zapowiedziane przez Allegro

Allegro planuje w najbliższym czasie wprowadzić także inne zmiany. Pierwsze pojawią się 19 sierpnia. Wtedy zostaną m.in. zaktualizowane listy chronionych marek, dodana nowa opcja kurierska dostawy UPS z Polski do Słowacji czy aktualizacja regulaminu Allegro Ads.

Natomiast 1 października (poza ograniczeniami dotyczącymi Allegro Lokalnie) pojawi się zmiana dostawy WE|DO na One by Allegro czy metoda dostawy z płatnością przy odbiorze dla Smart! w krajach poza granicami naszego państwa.

Trzeba przyznać, że zmiany planowane z myślą o ofertach z Allegro Lokalnie z pewnością odbiją się na minusie dla prywatnych sprzedawców. Widoczność ich towarów w głównej wersji serwisu już teraz jest znikoma, a wkrótce zostaną one wykluczone niemal całkowicie. To z pewnością utrudni dotarcie z ofertami do potencjalnych klientów.