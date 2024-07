Poczta Polska uruchamia sklep internetowy. Kupisz tam m.in. mydło

Poczta Polska to spółka, która przez lata mocno się zmieniła i przestała wyłącznie świadczyć usługi wysyłkowe. Już od dawna w placówkach firmy można zakupić różne produkty. Teraz będzie to można zrobić bez wychodzenia z domu, poprzez specjalny sklep internetowy.

Poczta Polska uruchomiła sklep internetowy

Poczta Polska zdecydowała się na uruchomienie własnego sklepu internetowego, który dostępny jest pod adresem sklep.poczta-polska.pl. Nie jest to co prawda drugie Allegro czy Amazon i na razie oferta platformy jest nieco skromna. Znajdziemy tu produkty z różnych kategorii i obecnie są to:

Filatelistyka

Pakowanie i wysyłka

Prenumerata prasy

Szkolne i biurowe

Dla domu i ogrodu

Dla dzieci

Galanteria

Uroda

Upominki i gadżety

Sklep ma wbudowaną wyszukiwarkę i dzięki temu można szybko znaleźć konkretny produkt.

Sklep ma wbudowaną wyszukiwarkę i dzięki temu można szybko znaleźć konkretny produkt. W ofercie są m.in. mydło, zabawka w postaci Fiata 125p z polskiego serialu Zmiennicy Stanisława Barei czy okolicznościowe znaczki pocztowe. Jak to mówią, dla każdego coś miłego.

Na start darmowa dostawa

Poczta Polska postanowiła przygotować dla klientów promocję na start. Jest nią darmowa dostawa produktów, która dotyczy zamówień od 50 zł (obejmuje wysyłkę wyłącznie na terenie Polski). Kupione produkty dostarczy Pocztex. Dotyczy to zarówno bezpośredniej wysyłki do klienta na podany adres zamieszkania, jak i odbioru w jednym z dedykowanych punktów. Zamówienia o mniejszej wartości będą wysyłane za opłatą od 12 zł.

Akceptowane są różne metody płatności. Wśród nich są także nowoczesne rozwiązania, na przykład wirtualne portfele Google Pay i Apple Pay czy BLIK. Nie brakuje też tradycyjnych opcji w postaci przelewów czy kart płatniczych. Bezpieczeństwo zakupów jest zapewnione za pomocą specjalnego certyfikatu SSL. Użytkownicy aplikacji mobilnej Pocztex Mobile mogą śledzić realizację zamówienia na ekranie telefonu. W pozostałych przypadkach wysyłane są powiadomienia drogą e-mailową.

W ofercie sklepu Poczty Polskiej kilka tysięcy produktów

Obecnie Poczta Polska w ofercie własnego sklepu internetowego ma kilka tysięcy produktów ze wspomnianych wyżej kategorii. Z czasem pewnie będzie ich więcej. Najpewniej pojawią się także nowe działy.

Każdy produkt ma własną stronę z galerią zdjęć oraz krótkim opisem. Jeszcze niżej można znaleźć szczegóły, na przykład dotyczące wagi. Towary dodaje się do wirtualnego koszyka i potem można przejść do kasy, gdzie dochodzi do złożenia zamówienia.

Czy sklep odniesie sukces? O tym przekonamy się z czasem. Na razie platforma dopiero startuje i trudno na ten temat spekulować.