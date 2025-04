Polskie biuro podróży uruchamia markę lotniczą. 6 kierunków na lato

Air 001 to nowa linia lotnicza, a dokładniej marka, która została stworzona przez biuro podróży Itaka we współpracy z bułgarską linią Electra Airways. Sam pomysł sięga 2023 r. i doczekał się realizacji. Dokąd polecimy z Polski samolotami w barwach Air 001? W podróż będzie można się wybrać do sześciu krajów.