Ten samolot zmieni mapę lotniczą świata? Airbus 321XLR poleci naprawdę daleko

Airbus A321 to samolot pasażerski średniego zasięgu, produkowany przez europejskie konsorcjum Airbus w Tuluzie od 1992 r. Na bazie tego samolotu w 2017 r. do produkcji wprowadzono wersję A321neo a w kolejnym roku firma oświadczyła, że prowadzi badania nad kolejnym wariantem. Oczekiwano, że będzie mógł osiągać zasięg niemal 500 mil morskich, czyli 9,3 tys. km. Jest nieco mniej, ale Atlantyk przeleci.

- Rozważamy nowe kierunki: Hiszpanię, Portugalię, Wielką Brytanię; wszystko, co jest w zasięgu: Francję, Niemcy, Skandynawię, wszystkie te mniejsze destynacje, do których naszym zdaniem szerokokadłubowy samolot po prostu się nie nadaje – powiedział w listopadzie The Points Guy Brian Znotins, który kieruje planowaniem sieci w American. Ich pierwszy XLR ma być wykorzystywany do obsługi tras transkontynentalnych między Nowym Jorkiem a Los Angeles i San Francisco.