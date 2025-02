Cały pomysł jest stosunkowo prosty – pasażerowie mają możliwość rezerwacji górnego lub dolnego rzędu. Każdy z nich ma do zaoferowania nieco inne udogodnienia, choć główna uwaga skupiła się na niezbyt atrakcyjnym, klaustrofobicznym umieszczeniu pasażerów w dolnym rzędzie. Został on zaprojektowany tak, aby zapewnić możliwość rozprostowania nóg w większym stopniu, niż umożliwia to przeciętne miejsce w klasie ekonomicznej. Górny rząd zapewnia z kolei „większe kąty odchylenia”, jak przekazał Núñez Vicente.

Choć Núñez Vicente podkreślał przede wszystkim zwiększeni komfortu podróży, szybko zauważono, że taki układ siedzeń może posłużyć także do „upchania” większej liczby osób do samolotów i zwiększenia zysków linii lotniczych. Na targach Aviation Interiors Expo w 2024 r. założyciel Chaise Longue stwierdził, że jest to dodatkowym bonusem, a nie celem projektu. Nie próbuje on bowiem całkowicie wyeliminować tradycyjnych siedzeń, a jedynie dołożyć pewną liczbę dwupoziomowych. Wyobraża sobie przykładową kabinę samolotu, w której Chaise Longue jest pośrodku, zaś po bokach znajdują się po dwa rzędy tradycyjnych siedzeń.