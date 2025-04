Pogrzeb papieża Franciszka. Wizz Air z dodatkowymi lotami z Polski do Rzymu

Wizz Air uruchomi w piątek, 25 kwietnia, dodatkowe loty z Krakowa i Warszawy do Rzymu. Ma to związek z pogrzebem papieża Franciszka i zwiększonym zapotrzebowaniem na bilety do Wiecznego Miasta. Dodany został także dodatkowy lot do Krakowa na niedzielę, 27 kwietnia.