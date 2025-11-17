Spis treści: Ferie zimowe 2026. Ważne zmiany, o których trzeba wiedzieć Kiedy są ferie zimowe w 2026 roku? Nowe terminy i podział Nowy harmonogram ferii zimowych. Gdzie jechać z dzieckiem w 2026 roku?

Ferie zimowe 2026. Ważne zmiany, o których trzeba wiedzieć

Co roku rodzice dzieci w wieku szkolnym śledzą informacje o terminach ferii zimowych, by zorganizować dzieciom czas lub dopasować własny urlop do przerwy zimowej.

Do tej pory funkcjonował dobrze znany system czterech terminów ferii, przypisanych do konkretnych województw. W 2026 roku nastąpi jednak kluczowa zmiana.

Zamiast dotychczasowych czterech tur ferii odbędą się ich trzy, a podział województw zostanie przemodelowany. Jak zatem przedstawia się nowy harmonogram ferii zimowych 2026?

Kiedy są ferie zimowe w 2026 roku? Nowe terminy i podział

"Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw", czytamy na stronach rządowych.

Ministerstwo zaznacza, że zmian dokonano na podstawie analizy liczby uczniów w poszczególnych województwach. Pierwszy turnus ferii zimowych w 2026 roku rozpoczynać się będzie 19 stycznia, a ostatni - trwać do 1 marca. Jak konkretnie wygląda harmonogram ferii 2026 oraz podział województw?

Harmonogram ferii 2026 prezentuje się następująco:

19 stycznia - 1 lutego 2026 : mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

2-15 lutego 2026 : dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.

16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

W 2026 r. ferie potrwają łącznie od 19 stycznia do 1 marca. Podział uległ zmianie - tym razem odbędą się trzy tury ferii. Pawel Murzyn East News

Nowy harmonogram ferii zimowych. Gdzie jechać z dzieckiem w 2026 roku?

Warto z wyprzedzeniem zaplanować ten czas i np. skorzystać z bogatej oferty zorganizowanych wycieczek dla dzieci. Można też rozważyć dostosowanie urlopu w pracy i wyjechać wspólnie z dzieckiem.

Ferie zimowe to zwykle czas zimowego szaleństwa na stokach, których w Polsce nie brakuje. Dla wielu osób także dobry moment, by skorzystać z opcji zimowego urlopu z dzieckiem, odpoczywając za granicą - czy to u naszych sąsiadów, czy też nieco dalej, np. w Danii, gdzie znajduje się Legoland, albo w Paryżu, gdzie na obrzeżach znajdziemy Disneyland.

Choć zmiany wzbudzają ogrom emocji, m.in. obaw o nadmierne zatłoczenie, brak miejsc i wzrost cen, ministerstwo uspokaja rodziców. Usunięcie nakładających się terminów ferii to krok, który może sprzyjać m.in. zmniejszeniu korków na drogach i problemów z akomodacją w dniach zazębiających się terminów. Jaki będzie faktyczny efekt tych zmian - okaże się po zakończeniu ferii zimowych 2026.

"Wydarzenia": Rok bez obowiązkowych prac domowych. Sprawdzamy efekty Polsat News Polsat News