Największym aquaparkiem w Polsce jest Suntago Wodny Świat . Położony w jest on w miejscowości Wręcza koło Mszczonowa, niedaleko Warszawy. Jest to część kompleksu Park of Poland i oferuje ponad 75 tys. metrów kwadratowych powierzchni. W Suntago znajdziesz:

To miejsce idealne na całodniowy wypad z rodziną lub przyjaciółmi, gdzie można łączyć relaks z dobrą zabawą. Znajdą się tu również atrakcje dla seniorów. Bilety wstępu do aquaparku Suntao Wodny Świat zależą od liczby stref, które wybierzemy i od czasu, jaki spędzimy na miejscu. Dzieci mają wstęp tylko do strefy Jamango, do której całodniowy wstęp to 130 zł dla dorosłych i 110 zł dla dzieci. Bilety warto zamówić z wyprzedzeniem, najlepiej czternastodniowym, wtedy ich cena jest niższa o 20 zł niższa.