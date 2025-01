Termy w Polsce to naturalne źródło relaksu

W Polsce znajduje się ponad 20 różnych obiektów termalnych. Stawia nas to na trzecim miejscu w Europie, tuż za Słowacją i Węgrami. Wody termalne to skarby natury, które doceniamy coraz częściej. Wydobywane z głębokości około 2000 km, mają nie tylko właściwości relaksacyjne, ale i zdrowotne.

Termy są idealnym wyborem zarówno na weekendowy wypad, jak i na dłuższy pobyt. W niektórych z nich można połączyć wodne kąpiele z wypadami na narty czy na spacery. Nowoczesne obiekty kuszą nie tylko basenami termalnymi, ale również rozrywką dla najmłodszych, saunami czy strefami relaksu. To świetny pomysł zarówno na romantyczny wypad, jak i na wycieczkę dla seniorów czy wyjazd dla całej rodziny.

Termy Bukovina. Górskie luksusy w Polsce

Aby odwiedzić termy Bukovina, trzeba wybrać się do Bukowiny Tatrzańskiej. To jeden z popularniejszych obiektów tego typu. Kompleks znajduje się w malowniczym otoczeniu Tatr, co czyni wizytę tutaj nie tylko relaksującą, ale także zapewnia malownicze widoki. Okoliczne lasy sprawiają, że oddycha się pełną piersią.

Termy Bukovina oferują:

baseny z wodą termalną o różnej temperaturze (do 38 stopni Celsjusza), zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne;

strefę saun – od fińskich po parowe, idealne dla regeneracji organizmu;

zjeżdżalnie wodne i brodziki dla dzieci, co sprawia, że to miejsce jest idealne dla całych rodzin.

Pobyt 3,5-godzinny dla dorosłego to koszt 109 zł, dla dzieci to 79 zł. Całodniowy pobyt w Termach Bukovina kosztuje natomiast odpowiednio 149 zł bądź 110 zł. Warto sprawdzić oferty rodzinne i promocyjne pakiety.

Termy w Uniejowie. ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Termy Uniejów. Relaks w historycznym otoczeniu

Termy Uniejów znajdują się w województwie łódzkim, w miejscowości o długiej historii. Kompleks termalny wyróżnia się bliskością zamku i malowniczą lokalizacją nad rzeką Wartą. To dobry wybór dla mieszkańców centralnej części Polski, którzy nie chcą na dojazd do gorących źródeł tracić całego dnia.

Atrakcje w Termach Uniejów:

baseny zewnętrzne i wewnętrzne z wodą termalną o temperaturze 30-36°C;

strefa SPA, oferująca zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne;

zjeżdżalnie i inne atrakcje dla dzieci;

tężnia solankowa;

liczne wydarzenia tematyczne, takie jak noce saunowe czy warsztaty dla dzieci.

Ceny w Termach Uniejów kształtują się następująco: Bilet normalny kosztuje od 70 zł za trzygodzinny pobyt (w weekendy 110 zł), a ulgowy – od 62 zł (w weekendy 95 zł). Dostępne są również bilety rodzinne, ze zniżkami dla kolejnych dzieci oraz tańsze pobyty godzinne.

Termy Maltańskie to nowoczesny relaks w mieście

Położone w Poznaniu Termy Maltańskie jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w Polsce. Swoją nazwę wzięły od położonego obok jeziora Malta. Wyróżniają się nowoczesną infrastrukturą i szeroką gamą atrakcji. Położenie w dużym mieście sprawia, że termy mogą stać się jednym z punktów zwiedzania Poznania. Baseny wypełnione są solanką o niskiej mineralizacji, wydobywaną z głębokości 1306 metrów.

Termy maltańskie 123RF/PICSEL

Co znajdziemy w Termach Maltańskich?

kompleks basenów sportowych i rekreacyjnych;

atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnie, brodziki i statek piracki;

liczne zjeżdżalnie wodne, w tym ekstremalne trasy dla miłośników adrenaliny;

strefę SPA & Wellness z jacuzzi i saunami.

Ceny wizyty w Termach Maltańskich uzależnione są od atrakcji, na jakie się zdecydujemy. Za godzinę spędzoną na basenach sportowych 18 zł, a dziecko - 16 zł. Pobyt trzygodzinny w aquaparku to 109 zł dla dorosłego i 94 zł dla dziecka, rodziny mogą liczyć na zniżki. Godzina w saunie to 55 zł, a cały dzień - 129 zł

Termy Chochołowskie – raj dla miłośników polskiej przyrody

Termy Chochołowskie, położone niedaleko Zakopanego, są największym kompleksem termalnym w Polsce. To miejsce, które łączy relaks z bliskością natury. Wprost z basenów wypełnionych wodą wydobywaną z głębokości 3600 metrów można się cieszyć widokiem Tatr. Są obiekty zewnętrzne i kryte, fani mocnych wrażeń mogą skorzystać z “surowej wody”, czyli pochodzącej bezpośrednio z ujęcia termalnego.

Atrakcje w Termach Chochołowskich:

baseny z wodą termalną z widokiem na Tatry.

strefę leczniczą z borowinami i solankami.

specjalne baseny dla dzieci oraz strefę fitness.

Za 3-godzinny pobyt w Termach Chochołowskich trzeba zapłacić 109 zł lub 79 zł to dla dzieci i osób, którym przysługuje ulga. Cały dzień rozrywki to wydatek 149 zł. Ten obiekt to świetny wybór dla tych, którzy chcą się zrelaksować po jeździe na nartach lub górskich wędrówkach.

Terma Bania materiały promocyjne

Termy Bania w Białce Tatrzańskiej. Ciepło i zabawa u stóp gór

Termy Bania w Białce Tatrzańskiej to miejsce, gdzie natura spotyka się z rozrywkami na najwyższym poziomie. Położone w sercu Podhala, oferują widoki na majestatyczne Tatry oraz niezapomniane doznania. Siarczki, potas, wapń czy magnez to tylko niektóre składniki zdrowotne tutejszych wód termalnych.

Atrakcje w Termach Bania:

baseny termalne o różnej temperaturze, zewnętrzne i wewnętrzne, w tym strefa relaksu z hydromasażem;

zjeżdżalnie wodne i place zabaw dla najmłodszych, a także strefa zabaw dla całych rodzin;

strefa SPA z bogatą ofertą zabiegów pielęgnacyjnych.

Bilet 2,5-godzinny do strefy zabawy i relaksu to koszt 105 zł w przypadku biletu normalnego bądź 85 zł, jeśli jest to bilet dziecięcy do lat 13. Podobnie kształtują się ceny w saunarium. Taniej wychodzi zamawianie biletów online.

Termy Cieplickie w najstarszym uzdrowisku w Polsce

Położone w Jeleniej Górze Termy Cieplickie to idealne miejsce na relaks pośród malowniczych krajobrazów Karkonoszy. Cieplickie wody termalne słyną z właściwości zdrowotnych i odprężających. Mają najwyższą w Polsce zawartość krzemionki, wpływają dobrze na kondycję układu moczowego, kostnego i na wygląd skóry. Cieplice są najstarszym uzdrowiskiem w Polsce, które właściwości wód termalnych wykorzystuje od 1281 roku. Bez obaw, Termy Cieplickie to obiekt o nowoczesnej infrastrukturze.

Co oferują Termy Cieplickie?

baseny rekreacyjne z ciepłą wodą i strefą hydromasażu;

tereny zielone do wypoczynku z widokiem na góry;

zjeżdżalnie i brodziki dla dzieci;

strefę saun i jacuzzi, gdzie można zregenerować ciało i umysł.

Ceny biletów w Termach Cieplickich zależą od pory dnia. Najdroższe są w godzinach 9:00 – 19:00. Pobyt całodzienny to koszt 93 zł dla osoby dorosłej i 78 zł dla dziecka. Obejmują one wejście na baseny oraz do strefy SPA. Na zniżki mogą liczyć również seniorzy i studenci.

interia © 2025 Associated Press