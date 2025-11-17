Prace w woj. podkarpackim przyniosły odkrycie z czasów II wojny światowej

Pasjonaci działający w lokalnych stowarzyszeniach coraz częściej natrafiają na ukryte w ziemi ślady historii - niekiedy także tej burzliwej, dotyczącej wojen. Takie znaleziska nie tylko przybliżają realia minionych czasów, ale też pokazują, jak wiele śladów z dawnych wydarzeń wciąż pozostaje nieodkrytych.

Jedno z najnowszych odkryć to efekt wspólnego działania "Klubu Historyczno-Eksploracyjnego V-2 TEAM", "DENAR Kalisz - Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii" i "Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów" oraz innych zaangażowanych osób. Na terenie wsi Blizna w gminie Ostrów, powiat ropczycko-sędziowski, woj. podkarpackie, pasjonaci i specjaliści odnaleźli i zidentyfikowali fragmenty rakiety z okresu II wojny światowej.

Znalezisko na Podkarpaciu. Odkopano fragmenty rakiety V-2

Znalezisko to fragmenty rakiety V-2. Do odkrycia doszło podczas prac, które zainicjował wójt gminy Ostrów pan Grzegorz Ożóg oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów w rejonie Blizny w woj. podkarpackim. V-2 uznaje się za pierwszy w historii rakietowy pocisk balistyczny udany konstrukcyjnie. Rakiety te były w tym rejonie testowane w czasie II wojny światowej, a ze względu na swoje możliwości zyskały miano "cudownej broni", która miała przesądzić o wyniku wojny.

- W leju po upadku pocisku odkryto m.in. elementy turbopompy, wtryskiwacze oraz stożek balistyczny, jeden z najbardziej charakterystycznych fragmentów konstrukcji - podaje "Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów" na Facebooku.

- To jest ten najważniejszy moment dzisiejszego dnia, wydobyliśmy najbardziej efektowny element balistycznej rakiety V-2, stożek balistyczny - mówili poszukiwacze w relacji na profilu gminy Ostrów. - [...] Ona musiała chronić elementy, które znajdowały się wewnątrz. A co było w środku? To była głowica bojowa. Ten element oczywiście ćwiczebny był wypełniony innym materiałem, ale w prawdziwej znajdowało się 720 kg trotylu.

Odkrycie we wsi Blizna. Funkcjonował tu niemiecki poligon broni rakietowej

Na terenie wsi Blizna w woj. podkarpackim niegdyś znajdował się tajny niemiecki poligon doświadczalny.

- Poligon w Bliźnie był w latach 1943-1944 kluczowym miejscem testów broni rakietowej prowadzonej przez Niemców. Odnalezione elementy trafią do Parku Historycznego, gdzie wzbogacą ekspozycję poświęconą historii rakiet V-1 i V-2 - zaznacza we wpisie "Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów".

Park Historyczny Blizna im. Wywiadu Armii Krajowej pokazuje historię okolicy

W okolicy funkcjonuje Park Historyczny Blizna im. Wywiadu Armii Krajowej, gdzie znajduje się ekspozycja przypominająca o historii tych ziem w czasach II wojny światowej.

- Głównym celem utworzenia Parku jest ocalenie od zapomnienia prawdy historycznej o miejscu, które odegrało bardzo dużą rolę w historii II wojny światowej oraz późniejszym kształtowaniu techniki wojskowej. Park powstał dokładnie w terenie autentycznej lokalizacji niemieckiego poligonu broni rakietowej V1 i V2 - czytamy na stronie obiektu.

To właśnie do Parku Historycznego Blizna im. Wywiadu Armii Krajowej trafią odkryte teraz szczątki rakiety V-2.

