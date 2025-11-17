Kościelisko trafiło na architektoniczną mapą świata. Dom z Prywatnym Giewontem, zaprojektowany przez BXB Studio Bogusława Barnasia, znalazł się w finale prestiżowego konkursu The Plan Award 2025, gdzie wyłoniono dwanaście najpiękniejszych domów na całym świecie. Polska realizacja stanęła ramię w ramię z projektami pracowni z Dubaju czy Mediolanu. A warto podkreślić, że to nie jedyne tegoroczne wyróżnienie. Rezydencja otrzymała także Iconic Design Award 2025 podczas gali w BMW Welt w Monachium.

Architektura inspirowana Tatrami

Dom powstał na działce widokowej, gdzie koncepcja budynku stała się architektoniczną interpretacją krajobrazu Tatr. Bryła z dwuspadowym dachem nawiązuje do tradycyjnych podhalańskich szałasów, a szaro-biała kolorystyka odwołuje się do chropowatych skał i ośnieżonych szczytów.

Bryła Domu z Prywatnym Giewontem nawiązuje do tradycyjnych drewnianych szałasów powszechnych na Podhalu. Barwa, tekstura oraz faktura domu przywodzi na myśl krajobraz tatrzański: szare, chropowate skały i ośnieżone białe szczyty.

Charakter budynku tworzą mobilne, ażurowe panele. Przepuszczają naturalne światło, filtrują je i pozwalają otworzyć dom na otoczenie, a po zmroku sprawiają, że elewacja przypomina świetlisty lampion. To niezwykle ciekawe połączenie lokalnej tradycji, tatrzańskiej estetyki i nowoczesnych technologii, które jednocześnie pełnią funkcję praktyczną (od zacienienia po ochronę - swego rodzaju minimalistyczne ogrodzenie).

Panele elewacyjne zostały osadzone na mobilnych systemach, sterowanych automatycznie, dzięki czemu budynek można dowolnie otwierać lub zamykać. W tym przypadku fasada pełni również rolę bezpiecznego ogrodzenia. Można powiedzieć, że fasada domu sama w sobie jest ogrodzeniem, poprowadzonym po możliwie najmniejszym obwodzie.

Metafora górskiego szlaku w czterech kondygnacjach

Idea górskiej wędrówki przenika cały projekt. W ogrodzie widoczne są kamienne głazy, a wewnątrz dom prowadzi własnym szlakiem. Jego sercem jest stalowy trakt komunikacyjny biegnący przez cztery kondygnacje, zakończony kładką i zewnętrzną platformą widokową. Dzięki przeszklonym stropom i ścianom wrażenie wspinaczki towarzyszy mieszkańcom nawet na poziomie garażu. Z salonu wspina się dalej, przez antresolę aż na kładkę zawieszoną nad przestrzenią dzienną. Wznosi się ona lekko ku górze i przechodzi w całkowicie przeszkloną platformę, z której rozciąga się widok na Giewont - finał tej architektonicznej wyprawy.

