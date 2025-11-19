Spis treści: Co to Black Friday? Kiedy jest Black Friday 2025 w Polsce? Black Friday - ile trwa w Polsce? Dlaczego warto czekać na Black Friday i jak się do niego przygotować?

Co to Black Friday?

Black Friday przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest intensywnie obchodzony, a jego dzieje sięgają lat 50. i 60. XX wieku. Początkowo termin ten opisywał chaos, który powstawał, kiedy do miasta przybywały rzesze turystów z przedmieść, aby rozpocząć świąteczne zakupy - co było utrapieniem dla policji w Filadelfii. To właśnie policjanci zaczęli używać określenia Black Friday, musząc mierzyć się z wypadkami i kradzieżami.

Pierwszy Czarny Piątek w USA miał miejsce jednak wcześniej, 24 września 1869 roku, i wcale nie był pozytywnym wydarzeniem. To tego dnia ceny złota gwałtownie spadły wskutek działań Jaya Goulda i Jima Fiska, którzy próbowali zdominować rynek, skupując jak najwięcej tego kruszcu z zamiarem wzrostu cen. Właśnie w piątek giełda się załamała, gdy prezydent zainterweniował, doprowadzając tysiące Amerykanów do bankructwa.

Współcześnie Czarny Piątek stał się synonimem początku sezonu świątecznych zakupów, kiedy sieci handlowe oferują limitowane promocje, pozwalające zaoszczędzić pieniądze na szerokiej gamie produktów, od elektroniki, po ciuchy i kosmetyki, zarówno stacjonarnie jak i online.

Kiedy jest Black Friday 2025 w Polsce?

Co roku Black Friday odbywa się po Święcie Dziękczynienia w ostatni piątek listopada. Black Friday w 2025 roku wypada w piątek 28 listopada, jednak promocje mogą pojawić się już wcześniej, tworząc Black Week, czyli cały tydzień przecen.

Black Friday - ile trwa w Polsce?

Wraz ze wzrostem zainteresowania promocjami sklepy rozciągają to wydarzenie, zwiększając okres promocji często na cały tydzień, który zwieńczony jest Czarnym Piątkiem. W 2025 roku wiele sklepów rozpoczęło swoje mikropromocje już z początkiem miesiąca, tworząc tzw. Black November, którego zakończeniem będzie Black Week.

W pierwszy poniedziałek po Black Friday pojawia się Cyber Monday. Jest to odpowiedź na gwałtowny rozwój internetu i zakupów online - wtedy królują wyprzedaże oferowane w sklepach internetowych. Nawet 37 proc. zainteresowanych deklaruje, że podczas Black Friday i Cyber Monday kupuje elektronikę - głównie smartfony, laptopy i konsole.

Dlaczego warto czekać na Black Friday i jak się do niego przygotować?

Jest to idealna okazja, aby zaoszczędzić na zakupach. Ludzie chętnie kupują wtedy przecenioną elektronikę i nie tylko, dlaczego warto zainteresować się tym tematem już teraz.

Zgodnie z dyrektywą Omnibus sprzedawcy od 2023 roku muszą podawać najniższą cenę danego produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji, co mocno ograniczyło "fikcyjne obniżki", które dawały wrażenie większego rabatu na Black Friday. Mimo wszystko dobrze jest kontrolować ceny danego produktu, który chcemy kupić, aby nie dać się złapać na minioszustwo, np. dzięki porównywarkom cenowym, takim jak Ceneo.

Aby być na bieżąco z najważniejszymi informacjami, warto zasubskrybować newslettery firm, które nas interesują, a także regularnie sprawdzać ich media społecznościowe.

Dobrym sposobem na niewpadnięcie w szał zakupowy jest stworzenie zawczasu listy zakupów, która przyda się podczas wyprzedaży. Dzięki temu unikniemy impulsywnych zakupów podyktowanych jedynie niską ceną.

